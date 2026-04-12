Risinje v lov na domačem ledu

Bled bo naslednji teden gostil svetovno prvenstvo hokejistk v skupini II A, oz. 4 kakovostnem razredu, v katerem so zdaj poleg gostiteljic Slovenk in po odpovedi reprezentance Severne Koreje igrale še Avstralke, Tajvanke, Islandke in Poljakinje. Slovenke SP začenjajo v ponedeljek proti Islandiji.

Na tekmovanju od 13. do 18. aprila bo tako sodelovala le peterica; kot so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije, pa bo zadnjeuvrščena ekipa na Bledu vseeno nazadovala v nižji rang tekmovanja (skupina II B), čeprav je Severna Koreja odpovedala nastop. Krovna mednarodna zveza IIHF je namreč presodila, da je bila odpoved posledica višje sile. Zmagovalka turnirja na Bledu pa se bo v prihodnji sezoni preselila v višji kakovostni razred (skupina I B).

Slovenska izbrana vrsta se je na Bledu pripravljala od torka, Slovenke pod vodstvom selektorja Boštjana Kosa so med pripravami ob analizi tekmic odigrale še prijateljsko tekmo z Avstralijo, slednja je zmagala s 6:5.

»Priprave so bile zasnovane zlasti v taktičnem smislu, tako individualno, kot ekipno. Naš namen je bil izboljšati naše reakcije. Želimo, da so te čim bolj pravilne in hitre. Veliko pozornosti smo namenili tudi igri s ploščkom,« je za HZS pred SP dejal selektor Kos in dodal: »Pričakujemo zelo težak turnir. Možnosti glede končne uvrstitve so povsem odprte. Naš osnovni cilj je vsekakor obstanek, velika želja pa je zmaga in napredovanje v višjo skupino ali vsaj osvojitev ene od kolajn.«

Postava Slovenije za SP – vratarki: Tjaša Intihar (Slavija Jr) in Ajda Jošt (Triglav Kranj), branilke: Kaja Avsenek (Triglav Kranj), Tamara Tara Breznik (Olimpija Ljubljana), Lea Buljeta (Maribor), Lana Ilić (Maribor), Iris Karalič (Slavija Jr), Brina Oman (Maribor), Nadja Vakaričič (Triglav Kranj); napadalke: Maša Ankele (Triglav Kranj), Julija Blazinšek (Beljak/Avs), Sara Confidenti (Neuberg/Avs), Deja Glavič (Triglav Kranj), Nina Maver (Olimpija Ljubljana), Arwen Nylaander (Malmö/Šve), Tina Pazlar (Celovec/Avs), Urša Pazlar (Olimpija Ljubljana), Gaja Pezdir (Neuberg/Avs), Pia Pren (Olimpija Ljubljana), Lejla Rogelj (Triglav Kranj), Manca Stropnik (Maribor) in Veronika Trobiš (Olimpija Ljubljana).

SP bodo v ponedeljek ob 19.30 začele Slovenke in Islandke, domačo ekipo pa nato tekme čakajo še v sredo s Tajvanom, v četrtek z Avstralijo in v soboto s Poljsko.