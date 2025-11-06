Risi odlično vstopili v novo sezono

Slovenski hokejisti so prvo reprezentančno akcijo sezone na turnirju v Sosnoviecu pri Katovicah začeli odlično – s prepričljivo zmago proti Britancem s 5:1.

Risi so sredi uvodne tretjine v presledku štirih minutah trikrat zatresli mrežo tekmecev, zadeli so Marcel Mahkovec, Luka Maver in Jaka Sodja.

V 28. minuti so Britanci dosegli svoj edini gol, potem ko je igro z igralcem več na ledu za ekipo z Otoka unovčil Logan Neilson. Le dve minuti zatem je prednost treh golov obnovil Žiga Urukalo. V 33. je bil za 5:1 natančen Žiga Mehle, nato pa se rezultat do konca dvoboja, tudi v celotni zadnji tretjini, ni več spremenil.

Slovenija: Velika Britanija 5:1 (3:0, 2:1, 0:0) Ledna dvorana, gledalcev 100, sodniki Kaczmarek, Kosidlo, Sosnierz, Kucharewicz (vsi Pol).

Strelci: 1:0 – Mahkovec (Drozg, Urukalo, 10.), 2:0 – Maver (Drozg, 12.), 3:0 – Sodja (Crnovič, 14.), 3:1 – Neilson (28.), 4:1 – Urukalo (30.), 5:1– Mehle (Sodja, Žeželj, 33.).

Kazenske minute: Slovenija 6, Velika Britanija 6 minut.

Evropski pokal narodov je sicer nov format tekmovanja, zasnovan z namenom preoblikovanja reprezentančnih tekem med klubskimi premori v platformo za medsebojno merjenje moči reprezentanc z večjim tekmovalnim značajem. Prva sezona pokala bo na sporedu med običajnimi premori – novembra, decembra in februarja.

Osemnajst reprezentanc po vsej Evropi tekmuje v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami. V tekmovanju bodo v začetni fazi poleg ekip na Poljskem sodelovale še Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Romunija, Slovaška, Španija in Ukrajina.