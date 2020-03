Emino rivalstvo z Niko podobno tistemu med Anžetom in Timijem

Kako ste zadovoljni s sezono?

Na srednji napravi pod Rajhovko ste bili šesti in prispevali viden delež k ekipnemu 2. mestu Slovenije.

Na ekipni preizkušnji ste se enakovredno kosale z Avstrijkami, ki so se po Zau veselile še druge letošnje zmage. Zakaj so po vašem v tej zimi tako močne?

Ema Klinec verjame, da jo čaka še lep zaključek zime. FOTO: Mavric Pivk

Vas je katera posebno presenetila?



V skupni razvrstitvi ima vodilna Hölzlova le 26 točk naskoka pred ljubensko zmagovalko, Norvežanko Maren Lundby. Katera ima po vašem mnenju več možnosti za osvojitev velikega kristalnega globusa?

Kako gledate na interni dvoboj v slovenski reprezentanci, znotraj katere bijete razburljivo bitko s klubsko kolegico Niko Križnar, za katero pred zadnjimi sedmimi preizkušnjami v svetovnem pokalu zaostajate le za osem točk?

Je med vama glede tega, katera bo boljša, že padla kakšna stava?

Kakšne cilje imate še do konca sezone?

Ljubljana – Najboljše smučarske skakalke na svetu bodo konec tega tedna drugič po lanski premieri zarezale surov zrak (Raw Air), kakor so prireditelji poimenovali norveško turnejo. Med kandidatkami za visoko skupno uvrstitev v seštevku kvalifikacij in tekem v Oslu (7. in 8. t. m.), Lillehammerju (9. in 10. t. m.) in Trondheimu (11. in 12. t. m.) je tudi, ki v točkovanju za svetovni pokal zaseda 9. mesto.»Začetek je bil izjemen, nato pa … Ker sem v preteklosti po novem letu običajno še dvignila raven skakanja, sem veliko pričakovala tudi od nadaljevanja. Na žalost se je potem krivulja obrnila navzdol. Na treh treningih, ki smo jih v miru opravili pred tekmovanjem na Ljubnem, sem formo le zasukala navzgor.«»Slovenke smo na Ljubnem pokazale zobe. Skakalnica mi je všeč; je specifična s strmim naletom in ostrim radiusom. Če zadeneš odskok, te kar odnese proti dnu doskočišča. Da so nam prireditelji pred tekmo omogočili trening, je bila zagotovo prednost.«»Očitno jim deluje prav vse. Njihova prednost je v tem, da so že bile v vrhu, me pa še ne, kar te lahko – če to seveda dovoliš – v določenih trenutkih podre. Lahko pa si tudi rečeš: 'Če lahko one, potem lahko tudi jaz.'«zagotovo ne, ker že več let skače precej dobro. Na OI v Pjongčangu 2018, kjer sva bili obe malo razočarani, sva se pošalili, da bo najin čas še prišel. Morda me je s stanovitnostjo malo presenetila, najbolj pa, ker je mlada in za svoja leta že precej zrela. Avstrijke imajo zdaj res dobro ekipo in so lahko vzor vsem drugim.«»Glede na to, kako se je odvijala sezona, bi kljub vsemu več možnosti pripisala Chiari.«»Najino rivalstvo je podobno tistemu, kot ga imata v moški vrstiin. To je zelo dobrodošlo na treningih, na katerih lahko vidiš, kje približno si, in se trudiš, da bi bil boljši. Drugače pa jeena tistih skakalk, ki so me med lanskim okrevanjem gnale naprej, še zlasti z zmago na tekmi za poletno veliko nagrado v Frenštatu, kjer je dokazala, da lahko z našim načinom dela sežemo po vrhu. Ko prideš enkrat do tega spoznanja, narediš vse, da bi se temu približal.«»Za zdaj še ne, lahko pa, da bo. To bi bilo zanimivo, dobra ideja.«»Po Hinzenbachu sem spremenila precej stvari v glavi, umirila sem se in bila v podobnem elementu kot pred sezono. Zdi se mi, da nas čaka še lep zaključek zime. Želim si še stopničk, zagotovo sem jih sposobna doseči, morda zdaj še bolj, ko sem pregriznila, kar sem morala. Verjamem, da lahko pridem iz tega močnejša. Norveška turneja je posebna, toliko bolj, ker na njej še nisem bila. Rada imam Norveško in večje skakalnice, rada imam zgoščen urnik tekem. Manj ko imam časa za razmislek, bolje je.«