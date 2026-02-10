Robert Hrgota in Jurij Tepeš: To je bil užitek in poezija!

Slovensko zmagoslavje na mešani ekipni tekmi na srednji skakalnici je raztegnil nasmeh tudi vodilnemu dvojcu reprezentanc, glavnima trenerjema Robertu Hrgoti in Juriju Tepešu. »Poveljnika« sta pripravila odlično taktiko in izbrala najboljšo zasedbo.

»Nepričakovano, glede na včerajšnjo dogajanje. Vedeli smo, da Anže in Domen znata skakati, na tekmi sta se še sprostila. Zaslužena zmaga, tudi dekleti sta naredili svoje, predvsem Nika Vodan. Res lep dan. Juriju sem predlagal, da Nika skače kot prva, ker je vedno delovalo odlično, ko je bila prva. Dali smo ji znak, da ji zaupamo. Ona vselej zaživi na tekmi, dala je impulz drugim. Ko se stvari zapeljejo tako, kot so se, je to največ, kar si lahko želiš in le še uživaš. Če bi tako dobro skakali, bi bili veseli tudi srebne ali bronaste kolajne,« je povedal moški »kapetan« Hrgota.

Ženski, Tepeš, se je veselil že druge kolajne. »Meni kolajna pomeni veliko. Ni prva, je druga, vštevši še posamično. Izšlo se je s taktiko in z Niko v prvi skupini. Že na treningih smo izzvali, da bomo šli z najboljšo v prvi skupini in smo šli. To je bila poezija, super za gledat, tako tekmo si vsak trener lahko le želi, doživi,« ni skrival navdušenja prvi mož ženskih skakalk.

»Hvala ekipi, družini, ki me podpira, vsem, ki nas podpirajo. Ne vem, od kje sem potegnila moči ... Prvi skok je bil zelo pomemben, da spodbudiš ekipo, ki te spremlja z vrha, da jo še malo motiviraš. Oba moja skoka sta bila res izjemna,« je povedala velika junakinja Nika Vodan. Njena reprezentančna kolegica Nika Prevc je srebrni kolajni na posamični tekmi dodala še zlato. »Lepa je zaradi vsega truda, sodelovala je cela ekipa in še vsi drugi, ki so ustvarjali to zmago. Srečna sem. Nima vsak sreče za to, naj traja. Bila sem bolj umirjena, še posebej v drugi seriji, zadnji skok. Spet še en odličen dan.«

Naš najmočnejši adut Domen Prevc je svojo nalogo opravil rutinsko in v slogu šampionov. »To je največ, kar lahko dosežeš v šport. Ekipna zmaga je nekaj posebnega, veliko stvari se mora sestaviti. Ne vem, kdaj se bil tako živčen, tresel sem se zelo, na koncu je bilo vse najboljše. Na srečo so mi priskakali kar velik prednost. Upam, da smo s prvo zlato kolajno prebili led,« je napovedal še velike stvari v Predazzu prvi favorit za zmago na veliki skakalnici. V sproščenem Anžetu Lanišku bo imel velikega izzivalca.

»Zlata kolajna je delo vseh, cele ekipe, trenerjev, družine. Hvala vsem za zaupanje, upam, da sem ga upravičil. Bilo je veliko dela, garanja, odrekanja. Vrhunsko je bilo, lepo. Kako lepo se Zdravljica poje,« je bil čustven z 29 leti najstarejši član zlate četverice Lanišek.