  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Robert Hrgota in Jurij Tepeš: To je bil užitek in poezija!

Glavna trenerja sta pripravila odlično taktiko in izbrala ekipo, ki je Sloveniji v Predazzu prinesla prvo zlato kolajno.
Zlata ekipa je pisala zgoidovino. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Zlata ekipa je pisala zgoidovino. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
G. N.
10. 2. 2026 | 21:18
10. 2. 2026 | 21:37
2:04
A+A-

Slovensko zmagoslavje na mešani ekipni tekmi na srednji skakalnici je raztegnil nasmeh tudi vodilnemu dvojcu reprezentanc, glavnima trenerjema Robertu Hrgoti in Juriju Tepešu. »Poveljnika« sta pripravila odlično taktiko in izbrala najboljšo zasedbo.

»Nepričakovano, glede na včerajšnjo dogajanje. Vedeli smo, da Anže in Domen znata skakati, na tekmi sta se še sprostila. Zaslužena zmaga, tudi dekleti sta naredili svoje, predvsem Nika Vodan. Res lep dan. Juriju sem predlagal, da Nika skače kot prva, ker je vedno delovalo odlično, ko je bila prva. Dali smo ji znak, da ji zaupamo. Ona vselej zaživi na tekmi, dala je impulz drugim. Ko se stvari zapeljejo tako, kot so se, je to največ, kar si lahko želiš in le še uživaš. Če bi tako dobro skakali, bi bili veseli tudi srebne ali bronaste kolajne,« je povedal moški »kapetan« Hrgota.

Ženski, Tepeš, se je veselil že druge kolajne. »Meni kolajna pomeni veliko. Ni prva, je druga, vštevši še posamično. Izšlo se je s taktiko in z Niko v prvi skupini. Že na treningih smo izzvali, da bomo šli z najboljšo v prvi skupini in smo šli. To je bila poezija, super za gledat, tako tekmo si vsak trener lahko le želi, doživi,« ni skrival navdušenja prvi mož ženskih skakalk.

»Hvala ekipi, družini, ki me podpira, vsem, ki nas podpirajo. Ne vem, od kje sem potegnila moči ... Prvi skok je bil zelo pomemben, da spodbudiš ekipo, ki te spremlja z vrha, da jo še malo motiviraš. Oba moja skoka sta bila res izjemna,« je povedala velika junakinja Nika Vodan. Njena reprezentančna kolegica Nika Prevc je srebrni kolajni na posamični tekmi dodala še zlato. »Lepa je zaradi vsega truda, sodelovala je cela ekipa in še vsi drugi, ki so ustvarjali to zmago. Srečna sem. Nima vsak sreče za to, naj traja. Bila sem bolj umirjena, še posebej v drugi seriji, zadnji skok. Spet še en odličen dan.« 

Naš najmočnejši adut Domen Prevc je svojo nalogo opravil rutinsko in v slogu šampionov. »To je največ, kar lahko dosežeš v šport. Ekipna zmaga je nekaj posebnega, veliko stvari se mora sestaviti. Ne vem, kdaj se bil tako živčen, tresel sem se zelo, na koncu je bilo vse najboljše. Na srečo so mi priskakali kar velik prednost. Upam, da smo s prvo zlato kolajno prebili led,« je napovedal še velike stvari v Predazzu prvi favorit za zmago na veliki skakalnici. V sproščenem Anžetu Lanišku bo imel velikega izzivalca.

»Zlata kolajna je delo vseh, cele ekipe, trenerjev, družine. Hvala vsem za zaupanje, upam, da sem ga upravičil. Bilo je veliko dela, garanja, odrekanja. Vrhunsko je bilo, lepo. Kako lepo se Zdravljica poje,« je bil čustven z 29 leti najstarejši član zlate četverice Lanišek.

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Zimski športi
Zlata kolajna

     V živo: Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenka največji navdih za japonsko zvezdnico

Nozomi Marujama, bronasta smučarska skakalka s srednje naprave v Predazzu, je razkrila, od kod oziroma od koga je črpala navdih za okrevanje po hudi poškodbi.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota odgovoril na vprašanje, ali so se ušteli s poznim prihodom na OI

Glavni trener slovenske reprezentance po ne ravno blestečem nastopu svojih varovancev na srednji skakalnici na OI v Predazzu ni bil (pretirano) razočaran.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Nizozemska lepotica in partnerica razvpitega vplivneža podrla olimpijski rekord

Jutta Leerdam je v minulih dneh pritegnila veliko pozornosti. Največ zaradi privlačnega videza, veliko pa tudi zaradi kontroverznega partnerja in zlate kolajne.
9. 2. 2026 | 20:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiJurij TepešRobert HrgotaNika VodanNika PrevcDomen PrevcAnže Lanišek

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Odmevi iz Predazza

Robert Hrgota in Jurij Tepeš: To je bil užitek in poezija!

Glavna trenerja sta pripravila odlično taktiko in izbrala ekipo, ki je Sloveniji v Predazzu prinesla prvo zlato kolajno.
10. 2. 2026 | 21:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
ZDA

FBI razkril posnetke neznane osebe v primeru izginotja matere ameriške novinarke

Objava nadzornih posnetkov pomeni prvi večji preboj v odmevnem primeru, ki že več kot teden dni pretresa ZDA.
10. 2. 2026 | 20:34
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Usposabljanja

Podpisali pismo o nameri za gasilski regijski poligon

Poleg regijskega poligona v vojniški Višnji vasi bodo zgradili še tri, s čimer jih bo v državi skupno enajst.
Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 20:12
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Bronasti biatlonec se je čustveno izpovedal: Prevaral sem svojo partnerko

Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji s solzami v očeh javno priznal nezvestobo.
10. 2. 2026 | 19:40
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Združeno kraljestvo

Starmejeva avtoriteta načeta po neuspelem puču

Škandal, v katerem se je znašel laburistični premier, se ne bi mogel zgoditi v bolj neugodnem trenutku.
Jure Kosec 10. 2. 2026 | 18:47
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Usposabljanja

Podpisali pismo o nameri za gasilski regijski poligon

Poleg regijskega poligona v vojniški Višnji vasi bodo zgradili še tri, s čimer jih bo v državi skupno enajst.
Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 20:12
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Bronasti biatlonec se je čustveno izpovedal: Prevaral sem svojo partnerko

Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji s solzami v očeh javno priznal nezvestobo.
10. 2. 2026 | 19:40
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Združeno kraljestvo

Starmejeva avtoriteta načeta po neuspelem puču

Škandal, v katerem se je znašel laburistični premier, se ne bi mogel zgoditi v bolj neugodnem trenutku.
Jure Kosec 10. 2. 2026 | 18:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo