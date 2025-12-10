Robert Hrgota se je odločil za menjavo, mladenič ostaja doma

Po tem, ko je izpustil tekme svetovnega pokala v poljski Visli, se slovenski smučarski skakalec Lovro Kos vrača v prvo ekipo za tekme v Klingenthalu. Doma bo tokrat ostal mladi Žiga Jančar, sicer pa tako moška kot ženska ekipa ostajata enaki.

Tekmi skakalk bosta konec tedna na sporedu v petek in soboto, skakalci pa bodo na delu v soboto in nedeljo. Nika Prevc bo po izvrstnih nastopih lovila svojo tretjo zmago v sezoni, obenem pa si želi tudi nadoknaditi zaostanek za skupno vodilno v svetovnem pokalu Japonko Nozomi Marujama.

Poleg Prevčeve bo glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš lahko računal še na Niko Vodan, ki se je v Visli po dolgem času vrnila na oder za zmagovalke, Katro Komar, Majo Kovačič, Tinkaro Komar in Jerico Jesenko.

Lovro Kos je sezono začel skromno, je na treningih ujel boljše skoke? FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota bo v Nemčijo vnovič odpeljal močno in zelo vročo ekipo. V skupnem seštevku svetovnega pokala je v vodstvu Domen Prevc, tik za njim pa je z zaostankom 32 točk tudi izjemno konstantni Anže Lanišek. Najbližje jima je Japonec Rjoju Kobajaši, ki v skupnem seštevku sezone zaostaja 66 točk.

Dobre nastope kaže tudi Timi Zajc, ki mu do vrhunskega rezultata manjka le še kakšen meter več, v reprezentanci pa bosta še Rok Oblak in Lovro Kos. Slednji letos še ni osvojil točk svetovnega pokala, na tekmi pa se je uvrstil le v Lillehammerju in Falunu. Po uspešnem treningu bo v Klingenthalu lovil uvrstitev med najboljših trideset.

Na prireditvi Športnik leta je Kos skupaj s Prevcem, Laniškom in Zajcem sinoči prejel nagrado za najboljšo ekipo v posamičnih športnih, potem ko so naši skakalci pod taktirko Roberta Hrgote lani na svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojili zlato medaljo.