Robert Hrgota se je odločil za menjavo, mladenič ostaja doma

Neomejen dostop | že od 14,99€
Po tem, ko je izpustil tekme svetovnega pokala v poljski Visli, se slovenski smučarski skakalec Lovro Kos vrača v prvo ekipo za tekme v Klingenthalu. Doma bo tokrat ostal mladi Žiga Jančar, sicer pa tako moška kot ženska ekipa ostajata enaki.
Tekmi skakalk bosta konec tedna na sporedu v petek in soboto, skakalci pa bodo na delu v soboto in nedeljo. Nika Prevc bo po izvrstnih nastopih lovila svojo tretjo zmago v sezoni, obenem pa si želi tudi nadoknaditi zaostanek za skupno vodilno v svetovnem pokalu Japonko Nozomi Marujama.
Poleg Prevčeve bo glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš lahko računal še na Niko Vodan, ki se je v Visli po dolgem času vrnila na oder za zmagovalke, Katro Komar, Majo Kovačič, Tinkaro Komar in Jerico Jesenko.
Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota bo v Nemčijo vnovič odpeljal močno in zelo vročo ekipo. V skupnem seštevku svetovnega pokala je v vodstvu Domen Prevc, tik za njim pa je z zaostankom 32 točk tudi izjemno konstantni Anže Lanišek. Najbližje jima je Japonec Rjoju Kobajaši, ki v skupnem seštevku sezone zaostaja 66 točk.
Dobre nastope kaže tudi Timi Zajc, ki mu do vrhunskega rezultata manjka le še kakšen meter več, v reprezentanci pa bosta še Rok Oblak in Lovro Kos. Slednji letos še ni osvojil točk svetovnega pokala, na tekmi pa se je uvrstil le v Lillehammerju in Falunu. Po uspešnem treningu bo v Klingenthalu lovil uvrstitev med najboljših trideset.
Na prireditvi Športnik leta je Kos skupaj s Prevcem, Laniškom in Zajcem sinoči prejel nagrado za najboljšo ekipo v posamičnih športnih, potem ko so naši skakalci pod taktirko Roberta Hrgote lani na svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojili zlato medaljo.
Komentarji