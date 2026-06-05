Olimpijo zapušča kar osem igralcev, tudi slovenski kapetan

Hokejski klub Olimpija je že pred časom poskrbel za odmevni okrepitvi s prihodoma Žige Jegliča in Jana Urbasa, danes pa je sporočil nove kadrovske premike. Ljubljano zapušča osem hokejistov, Žiga Pance ostaja.

Kot so na družbenih omrežjih zapisali pri Olimpiji, v prihodnji sezoni ne bodo več člani ljubljanskega kluba Robert Sabolič, Luka Kolin, Rok Kapel, Lovro Kumanović, Alex Petan, Evan Polei, Andrew MacWilliam in Dustin Tokarski. Že pred dnevi so zmaji sporočili, da še naprej v klubu ostaja Žiga Pance, za prihodnjo sezono pa je tako potrjenih osemnajst hokejistov.

»Hvala za predanost našemu klubu, borbo na ledu in vse trenutke, ki smo jih skupaj preživeli kot ekipa. Vsak od vas je pustil poseben pečat v našemu klubu in za to vam bomo vedno hvaležni,« so ob odhodu kar osmih igralcev zapisali slovenski prvaki Ljubljančani. Šušlja se, da naj bi moštvo okrepil napadalec Matt Bradey.

Robert Sabolič, sicer otrok Jesenic in kapetan slovenske hokejske reprezentance, ki je z obstankom med elito navdušila na pravkar končanem svetovnem prvenstvu v Švici, se je na instagramu pred dnevi takole poslovil od kluba iz prestolnice. »Ljubljana, Šiška, Olimpija, navijači, hvala za 2 leti, da ste me počasi sprejeli za svojega, v čast mi je bilo biti kapetan te ekipe,« je zapisal. Ni še znano, kje bomo 37-letnika lahko spremljali v prihajajoči sezoni.