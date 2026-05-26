Robert Sabolič: Ponosen sem, da sem kapetan te ekipe

Slovenski hokejisti se drugo leto zapored veselijo obstanka v družbi najboljših na svetu, po zmagi na odločilni tekmi z Italijo smo bili v taboru risov.

Slovenska hokejska reprezentanca se je podpisala pod novi mejnik. Prvič doslej je ostala med svetovno elito dve leti zapored in tako bo ob koncu naslednje sezone, maja 2027, igrala na svetovnem prvenstvu najvišjega razreda v Nemčiji. Po izjemni predstavi z Italijo (5:1; Török 29., Drozg 31., 40., Mahkovec 48., Jezovšek 52.; P. Pietroniro 23.), s katero so si risi zagotovili obstanek v družbi, smo zbrali odmeve v slovenskem taboru. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/slovenci-v-odlocilni-tekmi-za-obstanek-z-italijani Edo Terglav, selektor Slovenije: »Če pogledamo pet naših skupnih tednov, sem lahko zelo vesel, da nismo imeli nikakršnih težav in niti ene resnejše poškodbe. Zato bi se rad zahvalil celemu štabu: Gregorju Sobočanu za telesno pripravo, mojim sodelavcem na klopi Andreju ...