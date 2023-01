Rockerica iz Rumenega mačka zabrenkala za zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški športniki z nogometom znajo po zemlji, v in na vodi z vaterpolom, veslanjem in jadranjem, z metalko diska Sandro Perković tudi po zraku. Sneg je žlahtno oplemenitil že biatlonec Jakov Fak, poleg Ane Jelušić, Natka Zrnčić-Dima, Filipa Zubčića pa sta seveda zimski alpski legendi Janica in Ivica Kostelić. V slalomu alpskih smučark v Špindleruvem Mlynu na Češkem pa se je v nedeljo dogodil zgodovinski dan, Zrinka Ljutić je prismučala do 3. mesta in tako tudi svojih prvih stopničk med alpskimi smučarkami v svetovnem pokalu, Leona Popović je bila peta. V članku preberite kup zanimivosti o novih hrvaških zimskih junakinjah.