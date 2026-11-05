Rok Tičar predčasno zapušča klub: kaj se je zgodilo na Slovaškem

Konec je zgodbe našega hokejskega reprezentanta Roka Tičarja v Banski Bystrici na Slovaškem. Kot je potrdil Julius Koval, glavni menedžer moštva, so pri klubu s slovenskim predčasno prekinili pogodbo. Tičar je v 15 nastopih za Bansko Bystrico zbral 3 gole in 6 podaj, začel je sezono v udarnem napadu moštvu, v zadnjih dneh pred reprezentančnim premorom je igral v 3. in 4. napadalni trojki.

Na Slovaškem sicer 37-letni Slovenec še iz časov, ko je zabijal gole za Slovan iz Bratislave v KHL, ohranja zelo visok ugled med poznavalci hokeja, v tej sezoni pa mu očitno pri novem delodajalcu ni šlo vse po željah.

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