Potem ko je eden naših vodilnih hokejskih reprezentantov Rok Tičar predčasno zapustil Bansko Bystrico na Slovaškem, kjer je moštvo startalo pod pričakovanji in so se zato pri klubu odločili za nekaj menjav, je hitro dobil novo lepo priložnost. Poslej bo namreč nosil rdeče-beli dres Bolzana, enega najuglednejših klubov v ICEHL.

Gre za vodilno ekipo lestvice v razširjeni avstrijski ligi, ki se bo v prihajajočem 23. kolu, to sredo, v derbiju pomerila s KAC iz Celovca. Prva naslednja tekma med Tičarjevim novim moštvom in Olimpijo bo 20. decembra v Bolzanu.»Prav vesel sem, da sem zdaj v Bolzanu, saj je to prav posebno mesto z izjemnimi hokejskimi privrženci. Vedno mi je bilo težko igrati proti temu moštvu. Zdaj pa komaj čakam, da se spoznam z novimi soigralci,« je dejal naš as za spletno stran svojega novega kluba.

Še vedno je eden udarnih adutov slovenske izbrane vrste. FOTO: dokumentacija Dela

Za 38-letnim napadalcem je sicer imenitna športna pot, saj že poldrugo desetletje brani barve slovenske reprezentance na največjih tekmovanjih, bil je med udarnimi aduti moštva ob obeh olimpijskih nastopih risov v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018.

Otrok jeseniške hokejske šole je lahko tudi ponosen na dosedanjo kariero pri klubih na tujem, v najlepšem spominu mu ostajajo Köln, Slovan iz Bratislave ter omenjeni KAC, igral pa je tudi pri močnih ruskih klubih v tekmovanju KHL.