Rumena majica Laniška ne obremenjuje

Slovenski smučarski skakalci so pozabili na lanske strahove slabega uvoda in sanjsko začeli olimpijsko zimo. Izstopala sta Anže Lanišek in Domen Prevc, ki sta po uvodnih treh postajah sezone številki 1 in 2 v svetovnem pokalu. Tudi Timi Zajc je začel bolje kot lani, s konstantnimi nastopi je presenetil Rok Oblak, nekoliko pa se še lovi Lovro Kos.

Na petih posamičnih tekmah sta Lanišek in Prevc osvojila šest stopničk. Prevc pa je na zmagovalnem odru stal tudi na tekmi mešanih ekip v Lillehammerju skupaj Z Zajcem, z Niko Prevc in Niko Vodan.

»Vedeli smo, da so fantje dobro pripravljeni, veseli pa me, da so tudi z napakami tako dobri. Da ima Anže rumeno majico, je izvrstno. A to je zgolj dober začetek, že konec tedna sledijo nove tekme. Največ nam pomeni mirnost, ki so jo prinesli uvodni uspehi, da lahko v tem ritmu nadaljujemo. Veseli me, da smo od vsega začetka v igri,« je izpostavil selektor Robert Hrgota in dodal, da je naslednji cilj ohraniti formo najboljših v ekipi ter priključiti še druge reprezentante; v Visli bo namesto Kosa priložnost dobil Žiga Jančar. Medtem je Lanišek z zmago v Falunu prvič v karieri oblekel rumeno majico vodilnega v pokalu, nato pa zmagal še v Ruki.

»Nekajkrat v preteklosti sem že dobro začel, še nikoli pa tako dobro. Rumena majica je le nekakšen bonus. V Lillehammerju je bilo še nekaj grobih napak, v Falunu in Ruki pa sem deloval vrhunsko. Bolj sem zadovoljen s svojim občutkom, kako sem se na teh tekmah počutil in na kakšen način sem se jih lotil,« je dejal Lanišek.

Odsototnost na tekmi mešanih ekip ga ni zmotila

»Majica me ne obremenjuje, nekdo jo pač mora nositi. Če bi jo vrgel na 'vago', bi tehtala ravno toliko kot navadna. Če bi se to zgodilo kakšno leto prej, bi jo verjetno drugače dojemal, zdaj pa mi ne povzroča dodatnega stresa. Seveda pa sem vesel, da jo imam,« je povedal 29-letni skakalec.

Lanišek je v rumenem, potem ko je moral uvodno tekmo sezone v mešanih ekipah izpustiti, ker se ni uvrstil v reprezentanco. Kot pravi, se ga to ni preveč dotaknilo. »Ne vem, moj trening sploh ni bil slab, ampak Timi je bil tisti dan pač boljši. Jaz pa sem se pripravil za naslednji dan. Osebno nisem bil nič prizadet. Robi mi je povedal, da nisem v ekipi, kar je normalno, saj sta bila dva boljša od mene,« je o tem povedal Domžalčan, ki je z zadnjih treh tekem iztržil dve zmagi in drugo mesto, zdaj si želi nadaljevati v podobnem ritmu.

Anže Lanišek in Domen Prevc pravita, da ju konkurenca žene naprej. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP

»Vedno so kakšne malenkosti, ki jih lahko popraviš, ampak se s tem nočem obremenjevati. Niti z opremo. Treba je narediti počep in odriniti, kot znam. Res poskušam samo držati osnovo in izhajati iz tega. Glava je najpomembnejša. Osredotočen moram ostati nase,« je pred nadaljevanjem na Poljskem, kjer ima veliko navijačev, še poudaril Lanišek.

Medtem pa mu v skupnem seštevku za ovratnik diha Prevc, ki je v Lillehammerju skakal korak pred vsemi, dobre nastope pa je pokazal tudi v Falunu in Ruki. »"Rezultatsko sem zelo zadovoljen z uvodom. Pojavljajo se še grobe napake, ampak glavno je, da držim fokus in skušam stopnjevati. Začetek je dober, led je prebit, si pa tekme sedijo v napornem ritmu. Vsak konec tedna je treba biti spočit in pripravljen. Sezona do Planice je še dolga,« je dejal svetovni rekorder.

Kot je dodal, je bil zaradi napak posledično tudi doskok slabši. »Vendar, če sem s temi napakami zraven, so to sladke skrbi. Delati je treba iz dneva v dan, negovati telo in občutke stopnjevati do naslednjih tekem. Seveda misli uhajajo tudi k vrhuncem, ampak moram držati fokus in ne smem izgubljati energije,« je pojasnil Prevc, ki je na treningu v Falunu padel, dobil odrgnine po obrazu, nato pa na tekmi zasedel tretje mesto. Tako Lanišek kot Prevc pozdravljata dejstvo, da imata znotraj ekipe tako dobro konkurenco. »To te žene naprej,« sta dejala v en glas.