Rus se je počutil grozno, zdaj bi rad Faku in drugim pomagal

Popravni izpit v Franciji

V sezono je najbolje vstopil norveški as Johannes Thingnes Bø. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Mir se je vrnil v slovenski biatlonski tabor. To je bila rdeča nit, zlasti po dveh odličnih predstavah, na drugi postaji sezone. Pred tem se je namreč zakuhalo na švedski premieri, ko se je novincu v slovenskem servisu, ruskemu strokovnjaku, prikradla huda napaka pri pripravi smuči. Rus je nato posebej za Delo spregovoril o pričakovanju nove tekme, od danes do nedelje v Franciji.Dolgo, natanko 18 let, je delal pri »servisni brigadi«, kot ekipi za pripravo smuči in druge opreme pravijo v ruskem jezikovnem prostoru, v svoji domovini. Prihaja iz, v hipu pove, da prav tam glede tradicije smučarskega športa slovijo po vsej državi. »V mojem mestu je že dolgo akademija za zimske panoge – tako biatlon in tek, ki sta v Rusiji posebej prepoznavna, kot tudi alpsko smučanje in v zadnjih letih še deskanje,« poudari nekdanji tekač na smučeh, ki pa je po koncu športne poti z veseljem sprejel ponudbo biatlonskega servisa.»Zame je bil to nov izziv, v vseh teh letih pa sem tako kot na drugih področjih športa spremljal, kako gre razvoj naprej. Ko sem začenjal, je ruski biatlonski vrsti, ne glede na vedno znova najvišje cilje, zadostovalo število treh ali štirih serviserjev, zdaj si tam ne morejo predstavljati nalog brez vsaj šestih,« je dejal in dodal, da tudi pri veliki ruski reprezentanci ni primerjave denimo z norveško, pri kateri je biatlon postal že zgodba zase – tako po številu odličnih tekmovalcev kot spremljajočemu osebju in tako tudi serviserjih. Pri ruski »brigadi« pa je bilo najbolj živahno med pripravami za olimpijske igre v Sočiju: »Takrat smo delali od jutra do večera. O tem se je prepričal tudi Slovenec, ki nam je takrat pomagal v servisu.«Toda zdaj je vstopil skozi vrata realno majhne slovenske ekipe, pri kateri proračun ne omogoča posebnega tovornjaka za pripravo smuči niti večjega števila strokovnjakov. »Nič hudega, sam vedno stavim na demokratičen način razmišljanja, medsebojno pomoč. Pogodbo pri ruski ekipi sem imel do 1. junija, dober mesec pozneje me je povabil k slovenski vrsti Janez Ožbolt, ponudba se mi je zdela zanimiva. Kjerkoli delam, se poskusim prilagoditi ekipi, tako je zdaj tudi tukaj,« je povedal petdesetletnik. In nato tudi brez ovinkarjenja priznal, kako ga je sam polomil na prvi tekmi svetovnega pokala sezone, za povrh v novem okolju. Potem ko je vrsto let vodil slovenski servis zelo cenjeni, se je ta zaradi zasebnih obveznosti v turistični dejavnosti umaknil, zamenjal ga je prav Šaškin. Toda ko je Rus nekaterim našim reprezentantom, tudi Faku, zamešal smuči in jim dal za tekmo tiste, ki jih sploh ni pripravljal, je v Avstriji servis spet vodil domači strokovnjak iz Zasipa pri Bledu. Vendar pa slednjega na tretji postaji ne bo, pred novincem iz Krasnojarska je tako popravni izpit.»Grozno sem se počutil, ko sem ugotovil, kaj se mi je pripetilo v Östersundu. Fantom, denimo Jakovu in Klemnu, sem za tekmo pripravljal ene smuči, pred njih pa nato položil na sneg povsem druge. Ko smo to ugotovili, je bilo, žal, že prepozno. Hitro je bilo jasno, da je tekma šla k vragu, posebej sem se opravičil Jakovu, seveda tudi drugim. Kot sem vam pa dejal, sem za sodelovanje, medsebojno pomoč v servisu. Zlasti Anžeta že dolgo poznam, zelo ga spoštujem,« je še dejal, globoko vzdihnil in po umirjanju internih razmer v Avstriji misli že usmeril k Grand Bornardu. V Franciji bo namreč tretja postaja biatlonske sezone.šprint moški (14.15);šprint ženske (14.15);zasledovanje moški (13), ženske (15);skupinski štart moški (12.10), ženske (14.15).