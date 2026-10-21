Rusi bi lahko na švedski meji doživeli neprijetno presenečenje

Čeprav so odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) nekaterim ruskim športnikom in športnicam že prižgali zeleno luč za nastopanje na mednarodnih tekmah, bo njihov prihod na 45. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo med 24. februarjem in 7. marcem prihodnje leto v Falunu, pod velikim vprašajem. Kakor so zapisali v švedskem časniku Expressen, si tamkajšnja smučarska zveza močno prizadeva, da ruski športniki in športnice sploh ne bi mogli vstopiti v državo.

»Vodilnim možem pri švedski športni zvezi smo povedali, da bi lahko posredovali pri pristojnih organih in jih spodbudili k zavračanju ruskih vizumskih prošenj. To bi bil verjetno edini način, kako bi jih ustavili na poti v Falun,« je pojasnila generalna sekretarka pri švedski smučarski zvezi Pernilla Bonde.

Pristojni pri FIS so doslej pravico do nastopanja na tekmovanjih priznala trinajstim ruskim športnikom in športnicam. V prejšnji sezoni svetovnega pokala sta med njimi tekmovala le Saveli Korosteljov in Darja Neprjajeva.

Na lanski ženski skakalni generalki za SP v Falunu sta zmagi slavili Nika Prevc (levo) in Japonka Nozomi Marujama (na sredini). FOTO: Fredrik Sandberg/Reuters

Stališče nordijskih držav se ni spremenilo

Nordijske države medtem ostajajo enotne v stališču, da ruski in beloruski športniki zaradi zlovešče ruske agresije na Ukrajino ne bi smeli nastopati na mednarodnih tekmovanjih. »Stališče nordijskih držav je enako kot doslej. Ruski in beloruski smučarji ne bi smeli dobiti dovoljenja za udeležbo na tekmovanjih,« je poudarila Pernilla Bonde.

Ali bodo lahko torej ruski športniki in športnice februarja prihodnje leto vendarle nastopili v Falunu, tako ni odvisno zgolj od odločitev pristojnih pri Mednarodni smučarski zvezi. Švedska bi jim lahko vrata zaprla že na meji ...