  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Rusija grozi nasprotnikom: Zahtevali bomo odškodnino in selitev prvenstev

Predsednik Ruske hokejske zveze Vladislav Tretjak je napovedal nadaljnje korake v boju za vrnitev ruske reprezentance na mednarodni led.
Vladimir Putin je v zadnjih dneh večkrat javno podprl vrnitev ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, državam, ki temu nasprotujejo, pa očital nespoštovanje odločitev športnih sodišč. FOTO: Alexander Kazakov/AFP
Galerija
Vladimir Putin je v zadnjih dneh večkrat javno podprl vrnitev ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, državam, ki temu nasprotujejo, pa očital nespoštovanje odločitev športnih sodišč. FOTO: Alexander Kazakov/AFP
B. P., STA
13. 11. 2026 | 11:42
13. 11. 2026 | 11:49
4:42
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Rusija je spor glede svoje vrnitve na mednarodni hokejski oder še dodatno zaostrila. Ruska hokejska zveza je Nemčiji in Kanadi zagrozila z odškodninskimi zahtevki, če ruskim reprezentancam ne bosta dovolili nastopa na svetovnih prvenstvih leta 2027.

image_alt
Slovenska zveza zaenkrat še tiho

Predsednik Ruske hokejske zveze Vladislav Tretjak je pri etični komisiji Mednarodne hokejske zveze (IIHF) že zahteval preiskavo in ukrepanje proti nacionalnim zvezam, ki nasprotujejo nastopu Rusije.

V ozadju je vse ostrejša razprava po odločitvi Mednarodnega športnega razsodišča (Cas), ki je konec oktobra odločilo, da mora IIHF ruskim reprezentancam omogočiti nastop na mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2026/27. Med njimi sta tudi člansko svetovno prvenstvo v Nemčiji in mladinsko SP v Kanadi.

Kanada Rusov ne namerava spustiti v državo

Več držav je že napovedalo, da njihove reprezentance ne bodo igrale proti ruskim ekipam. Kanada, ki bo od 26. decembra do 5. januarja gostila svetovno prvenstvo do 20 let, je šla še korak dlje in napovedala, da ruskim hokejistom in spremljevalnemu osebju ne bo dovolila vstopa v državo, tudi če imajo veljavne vizume. Leta 2027 bo Kanada gostila tudi žensko SP.

Bojkot tekem z Rusijo so napovedale Češka, Danska, Finska, Latvija, Norveška, Švedska in Avstrija. Tudi Ukrajina nasprotuje vrnitvi ruske reprezentance in je napovedala, da njeni hokejisti proti Rusom ne bodo igrali.

Tretjak je po srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in drugimi športnimi funkcionarji napovedal, da Rusija morebitne izključitve ne namerava sprejeti brez pravnega boja.

»Če Kanada in Nemčija ne bosta dovolili nastopa ruski reprezentanci, bomo zahtevali odškodnino, dosegli bomo prestavitev tekmovanj in uvedbo kazenskih ukrepov proti organizatorjem,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal nekdanji sloviti sovjetski reprezentančni vratar.

Putin je ob tem napovedal, da bo Rusija še naprej skušala zagotoviti nastope svojih športnikov na mednarodnih tekmovanjih po pravni poti. Dejal je, da mora država vztrajati pri pravnih postopkih in spoštovanju sprejetih odločitev, tudi tistih Casa. Nasprotni strani je očital, da ne spoštuje pravnega sistema in dejansko krši vsa načela olimpijske listine, navaja Tass.

Veliki pokrovitelji grozijo z umikom

Na IIHF medtem vse bolj pritiskajo tudi pokrovitelji. Finski proizvajalec pnevmatik Nokian Tyres je napovedal, da bo v primeru nastopa Rusije končal sponzorstvo svetovnega prvenstva leta 2027, švedsko podjetje AJ Products pa je svojo podporo prihodnjemu prvenstvu že odpovedalo.

Nemški proizvajalec delovnih oblačil Strauss ne bo dovolil uporabe svojega logotipa na prvenstvu in razmišlja tudi o popolnem umiku. Svoje sodelovanje bo ob nastopu Rusije ponovno preučil tudi češki avtomobilski proizvajalec Škoda, ki svetovno prvenstvo sponzorira že več kot tri desetletja.

Nemci opozarjajo na veliko gospodarsko tveganje

Nemška hokejska zveza (DEB) je medtem že pozvala IIHF, naj vprašanje ruskega nastopa čim prej razreši.

»Razumemo, da rešitve ni mogoče najti čez noč. Vendar si ne predstavljamo, da bi se odločanje zavleklo še za več tednov,« je dejal predsednik upravnega odbora zveze Frank Lutz.

Morebitna vrnitev Rusije in posledice, ki bi jih ta prinesla za organizacijo prvenstva, po njegovih besedah za nemško zvezo pomenijo »znatno gospodarsko tveganje«.

Slovenska hokejska zveza se do morebitnega bojkota za zdaj še ni uradno opredelila. Generalni sekretar Dejan Kontrec je poudaril, da spoštuje odločitve pristojnih športnih sodišč, obenem pa razume pomisleke organizatorjev, reprezentanc in sponzorjev.

O tem, ali bi Slovenija v primeru neposrednega obračuna igrala proti Rusiji, se po njegovih besedah ne more odločati sam, saj bi morali morebitne ukrepe sprejeti pristojni organi države oziroma zveze.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Fifa

Macron vstopil v boj za vrh Fife, Infantino doživel nov pravni udarec

Francoski predsednik je menda Arsena Wengerja osebno nagovoril h kandidaturi, Uefa pa lahko po odločitvi sodišča nadaljuje zbiranje dokazov v ZDA.
13. 11. 2026 | 10:09
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nika Vodan

Letela kot še nikoli, pred sezono pa priznava: Moj imunski sistem ni optimalen

Nika Vodan želi odlične poletne skoke prenesti tudi na uvodno postajo svetovnega pokala v Lillehammerju.
13. 11. 2026 | 09:13
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Prestop

Preobrat: Primož Roglič bi lahko okrepil legendarno špansko ekipo

Potem ko je že veliko moštev sporočilo, da se ne zanima več za Primoža Rogliča, pa se zdaj zdi, da bi lahko naš zvezdnik kolesaril ob boku svojega tekmeca.
Matic Rupnik 13. 11. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Reprezentanca

Slovenci in november: Kijev in gol Aćimovića, a tudi boleči Dado Pršo

Slovenska reprezentanca je novembra dobila le četrtino vseh tekem, a prav v tem mesecu potrdila preboj na vsa štiri velika tekmovanja.
Nejc Grilc 13. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Italija je nazaj; Hrvaška proti Angliji borbena, a neuspešna

V nogometni ligi narodov smo videli pester večer, v katerem so se pomerile nekatere največje države tega športa.
12. 11. 2026 | 23:05
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Po poškodbi

Lindsey Vonn se je odzvala po deveti operaciji, odstranili so ji vse vijake

Legendarna ameriška alpska smučarka je delila fotografije po že deveti operaciji poškodovane leve noge.
12. 11. 2026 | 20:40
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Hrvaška

Hrvaške oljarne ustavile delo, kljub eni najboljših letin oljk

Hrvaški oljarji ne vedo, kam s 15.000 do 20.000 tonami oljčnih tropin.
12. 11. 2026 | 12:10
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Blaž Brodnjak: Stanje v Sloveniji je postalo neznosno

»Ta neskončni populizem je rakasto tkivo Slovenije,« je ocenil.
Pija Kapitanovič 11. 11. 2026 | 11:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Dolenjska

Domačina, ki ga je v okolici Trebnjega napadel medved, odpeljali v bolnišnico

Napad se je zgodil med jutranjim sprehodom, približno sto metrov od doma poškodovanega.
12. 11. 2026 | 10:20
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Astrologija

Dnevni horoskop za četrtek, 12. novembra

Dan je primeren za pregled načrtov in dogovorov, ne pa za nepremišljene poteze.
12. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniška zvezda 2018

Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
Milka Bizovičar 13. 11. 2026 | 10:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniška zvezda 2019

Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Duol: Očeta na vrhu zamenjal sin, podjetje v preboj z napihljivimi hangarji

V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2024 je Delova zvezda postal Duol.
Nejc Gole 11. 11. 2026 | 08:54
Preberite več

Več iz teme

IIHFSP v hokejuvojna v UkrajiniMednarodna hokejska zvezaruska hokejska reprezentancahokejsvetovno prvenstvo v hokejuDejan KontrecVladislav TretjakVladimir PutinUkrajinaSlovenijaNemčijaRusijaKanada

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Finance

Šircelj: Vse pravice so zagotovljene z zakonom in jih bomo tudi izplačali

Opozorila opozicije in sindikatov, da bi lahko ob 300 milijonih evrov manj v proračunu za socialne izdatke prišlo do rezov v pravice, je označil za zavajanje.
13. 11. 2026 | 12:18
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lokalne volitve 2026

Podpora Jankoviću v džamiji razburila del bošnjaške diaspore

Del sicer aktualnemu županu tradicionalno naklonjene slamske skupnosti so zmotile njegove povezave z Dodikom in Vučićem.
Novica Mihajlović 13. 11. 2026 | 12:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (13. 11.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 13. 11. 2026 | 12:05
Preberite več
Sobotna priloga
Katja Mihurko, literarna zgodovinarka

Kdo je bila Zofka Kveder in kako je vplivala na našo spolnost

Zofka Kveder je imela srce na dlani. Pogumna, nadarjena in usodna pisateljica.
Irena Štaudohar 13. 11. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Jack Sparrow kot božični skopuh: Johnny Depp se vrača!

Po škandalu in sodni bitki nova priložnost za novo poglavje njegove kariere v priredbi Dickensove Božične pesmi.
13. 11. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (13. 11.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 13. 11. 2026 | 12:05
Preberite več
Sobotna priloga
Katja Mihurko, literarna zgodovinarka

Kdo je bila Zofka Kveder in kako je vplivala na našo spolnost

Zofka Kveder je imela srce na dlani. Pogumna, nadarjena in usodna pisateljica.
Irena Štaudohar 13. 11. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Jack Sparrow kot božični skopuh: Johnny Depp se vrača!

Po škandalu in sodni bitki nova priložnost za novo poglavje njegove kariere v priredbi Dickensove Božične pesmi.
13. 11. 2026 | 12:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Next
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe.
Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

Energija je eden ključnih dejavnikov stabilnosti in samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
Promo Delo 13. 11. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram.
Promo Delo 29. 10. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
10. 11. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
9. 11. 2026 | 14:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo