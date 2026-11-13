Rusija grozi nasprotnikom: Zahtevali bomo odškodnino in selitev prvenstev

Rusija je spor glede svoje vrnitve na mednarodni hokejski oder še dodatno zaostrila. Ruska hokejska zveza je Nemčiji in Kanadi zagrozila z odškodninskimi zahtevki, če ruskim reprezentancam ne bosta dovolili nastopa na svetovnih prvenstvih leta 2027.

Predsednik Ruske hokejske zveze Vladislav Tretjak je pri etični komisiji Mednarodne hokejske zveze (IIHF) že zahteval preiskavo in ukrepanje proti nacionalnim zvezam, ki nasprotujejo nastopu Rusije.

V ozadju je vse ostrejša razprava po odločitvi Mednarodnega športnega razsodišča (Cas), ki je konec oktobra odločilo, da mora IIHF ruskim reprezentancam omogočiti nastop na mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2026/27. Med njimi sta tudi člansko svetovno prvenstvo v Nemčiji in mladinsko SP v Kanadi.

Kanada Rusov ne namerava spustiti v državo

Več držav je že napovedalo, da njihove reprezentance ne bodo igrale proti ruskim ekipam. Kanada, ki bo od 26. decembra do 5. januarja gostila svetovno prvenstvo do 20 let, je šla še korak dlje in napovedala, da ruskim hokejistom in spremljevalnemu osebju ne bo dovolila vstopa v državo, tudi če imajo veljavne vizume. Leta 2027 bo Kanada gostila tudi žensko SP.

Bojkot tekem z Rusijo so napovedale Češka, Danska, Finska, Latvija, Norveška, Švedska in Avstrija. Tudi Ukrajina nasprotuje vrnitvi ruske reprezentance in je napovedala, da njeni hokejisti proti Rusom ne bodo igrali.

Tretjak je po srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in drugimi športnimi funkcionarji napovedal, da Rusija morebitne izključitve ne namerava sprejeti brez pravnega boja.

»Če Kanada in Nemčija ne bosta dovolili nastopa ruski reprezentanci, bomo zahtevali odškodnino, dosegli bomo prestavitev tekmovanj in uvedbo kazenskih ukrepov proti organizatorjem,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal nekdanji sloviti sovjetski reprezentančni vratar.

Putin je ob tem napovedal, da bo Rusija še naprej skušala zagotoviti nastope svojih športnikov na mednarodnih tekmovanjih po pravni poti. Dejal je, da mora država vztrajati pri pravnih postopkih in spoštovanju sprejetih odločitev, tudi tistih Casa. Nasprotni strani je očital, da ne spoštuje pravnega sistema in dejansko krši vsa načela olimpijske listine, navaja Tass.

Veliki pokrovitelji grozijo z umikom

Na IIHF medtem vse bolj pritiskajo tudi pokrovitelji. Finski proizvajalec pnevmatik Nokian Tyres je napovedal, da bo v primeru nastopa Rusije končal sponzorstvo svetovnega prvenstva leta 2027, švedsko podjetje AJ Products pa je svojo podporo prihodnjemu prvenstvu že odpovedalo.

Nemški proizvajalec delovnih oblačil Strauss ne bo dovolil uporabe svojega logotipa na prvenstvu in razmišlja tudi o popolnem umiku. Svoje sodelovanje bo ob nastopu Rusije ponovno preučil tudi češki avtomobilski proizvajalec Škoda, ki svetovno prvenstvo sponzorira že več kot tri desetletja.

Nemci opozarjajo na veliko gospodarsko tveganje

Nemška hokejska zveza (DEB) je medtem že pozvala IIHF, naj vprašanje ruskega nastopa čim prej razreši.

»Razumemo, da rešitve ni mogoče najti čez noč. Vendar si ne predstavljamo, da bi se odločanje zavleklo še za več tednov,« je dejal predsednik upravnega odbora zveze Frank Lutz.

Morebitna vrnitev Rusije in posledice, ki bi jih ta prinesla za organizacijo prvenstva, po njegovih besedah za nemško zvezo pomenijo »znatno gospodarsko tveganje«.

Slovenska hokejska zveza se do morebitnega bojkota za zdaj še ni uradno opredelila. Generalni sekretar Dejan Kontrec je poudaril, da spoštuje odločitve pristojnih športnih sodišč, obenem pa razume pomisleke organizatorjev, reprezentanc in sponzorjev.

O tem, ali bi Slovenija v primeru neposrednega obračuna igrala proti Rusiji, se po njegovih besedah ne more odločati sam, saj bi morali morebitne ukrepe sprejeti pristojni organi države oziroma zveze.