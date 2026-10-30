Rusija po štirih letih znova na SP, prostora zanjo pa ni: kaj bo s Slovenijo?

Ruske hokejske reprezentance se po več kot štirih letih vračajo na tekmovanja pod okriljem mednarodne hokejske zveze (IIHF). Mednarodno športno razsodišče (Cas) je namreč ugodilo pritožbi ruske zveze in razveljavilo odločitev IIHF, ki je Rusiji prepovedovala nastope tudi v sezoni 2026/27.

Ruske hokejske reprezentance niso smele nastopati na tekmovanjih pod okriljem mednarodne zveze od ruskega napada na Ukrajino leta 2022.

Cas je v obrazložitvi odločitve navedel, da ni bilo dovolj dokazov, ki bi utemeljili varnostne pomisleke IIHF. Te je krovna zveza navedla kot glavni razlog za izključitev ruskih ekip s svojih tekmovanj.

Slovenija že ima določene vse tekme

Cas je nadalje naložil IIHF, naj omogoči Rusiji sodelovanje na petih prihajajočih turnirjih, vključno s svetovnim prvenstvom v hokeju na ledu za člane, ki bo prihodnjega maja v Nemčiji, ter svetovnim prvenstvom za ženske v Kanadi ob koncu prihodnjega leta.

Na člansko SP prihodnje leto v Nemčiji je uvrščena tudi Slovenija. Ta se bo v skupini A pomerila s Švico, Finsko, Švedsko, Nemčijo, Latvijo, Avstrijo in Ukrajino. V skupini B so Kanada, ZDA, Češka, Slovaška, Danska, Norveška, Kazahstan in Madžarska.

Kako bodo v primeru že določenih skupin in sporeda vključili Rusijo, iz IIHF še niso sporočili. O nadaljnjih korakih bodo sproti obveščali javnost in vpletene.

Ruske zasedbe bodo lahko igrale še na mladinskem SP konec tega leta ter na obeh SP do 18 let. Odločitev Casa ne vpliva na prihajajoče SP za ženske, ki se bo prihodnji petek začelo na Danskem. Tam ruske ekipe ne bo.

IIHF razočarana: Tega ni mogoče izvesti takoj

IIHF je že izrazila razočaranje nad odločitvijo mednarodnega športnega razsodišča s sedežem v Lozani. Zveza se namreč z razsodbo ne strinja in vztraja, da so bile njene »odločitve nujne za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev ter ohranitev integritete tekmovanja«.

Čeprav bo krovna hokejska zveza spoštovala pristojnost Casa, odločitev ne odpravlja pomislekov, na katerih so temeljile prvotne ocene zveze. Razsodba namreč prinaša pomembne logistične posledice za tekmovanja, ki so že v napredni fazi priprav, piše IIHF.

»Spremembe glede udeležbe zahtevajo obsežno usklajevanje z nacionalnimi zvezami, organizacijskimi odbori in organi v državah gostiteljicah. To vključuje pregled tekmovalnih formatov, razporedov, logistike potovanj in nastanitev ter varnostnih ukrepov. Odločitve Casa ne upoštevajo praktičnih vidikov, ki jih ni mogoče uresničiti takoj,« so opozorili pri IIHF.

Zapisali so tudi, da bodo nemudoma preučili potrebne korake in časovni okvir za uveljavitev razsodbe, ter da bosta »varnost vseh udeležencev in integriteta vsakega prvenstva ostali prednostni nalogi«.