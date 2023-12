Rusom zmanjkuje nabojev

Kmalu po začetku »posebne vojaške operacije«, kakor je Vladimir Putin poimenoval zlovešči napad na Ukrajino, so Ruse izključili tudi iz vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne biatlonske zveze (IBU). Ruski biatlonci zdaj tekmujejo na preizkušnjah znotraj meja svoje države, kjer pa se soočajo s posebnimi težavami.

»O tem ne govorimo veliko, toda čedalje težje prihajamo do nabojev. Streljamo pač s tistimi, ki jih najdemo,« je za Match TV potarnal Anton Babikov, ki se lahko med drugim pohvali z dvema posamičnima zmagama za svetovni pokal (Östersund 2016 in Anterselva 2022), z rusko štafeto pa se je leta 2017 veselil tudi zlate lovorike na svetovnem prvenstvu v Hochfilznu.

Njegove besede je potrdil nekdanji vrhunski biatlonec Dmitrij Vasiljev. »Na tem področju so nas sankcije močno prizadele. Prej smo streljali z najboljšimi naboji iz tujine, do katerih pa zdaj ne pridemo več,« je pojasnil dvakratni olimpijski prvak s štafeto (Sarajevo 1984 in Calgary 1988), ki je krivdo prevalil predvsem na Nemčijo. »Tam proizvajajo najboljše naboje, vendar pa zelo upoštevajo sankcije. Ničesar nam nočejo prodati, kar je problem,« je zmajeval z glavo 60-letni Rus.

V Rusiji sicer obstaja tudi tovarna, ki proizvaja naboje, vendar pa ti niso tako kakovostni kot tisti iz zahodne Evrope.