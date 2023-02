S 16. mesta norveški viking drvel do krone

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je bil moški slalom, zadnje dejanje svetovnega prvenstva, tako razburljiv in privlačen za rekordno množico gledalcev? Kaj je dejal po tekmi zmagovalec? In kako se je ozrl k športu v svoji domovini grški junak? Kako je ocenil tekmo Žan Kranjec, kakšni so cilji Tijana Marovta?