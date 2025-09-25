S Križajem sva bila prijatelja, ne pa nasprotnika

V nadaljevanju preberite:

Elan, ta prepoznaven proizvajalec športne opreme iz Begunj na Gorenjskem, praznuje 80. rojstni dan. Ob tem smo se pogovarjali z najuspešnejšim tekmovalcem v zgodovini moškega alpskega smučanja, Švedom Ingemarjem Stenmarkom. Kako se zdaj počuti, ko pride v Slovenijo, zakaj je zanj drugače pri Elanu kot nekoč? Kako se spominja svoje priljubljenosti, ki jo je kot tekmovalec doživljal v Sloveniji ter kako je gledal na prestiž z Bojanom Križajem? Ali še na prej ohranja stik z njim? In kako to, da si je za konjiček izbral skok s palico?