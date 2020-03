S Planičarji med drugimi sočustvuje tudi Sven Hannawald

Ljubljana - Ljubljana – Česar so se planiški prireditelji in številni ljubitelji športa najbolj bali, se je včeraj tudi uresničilo. Svet za nacionalno varnost (SNAV) je namreč v boju s koronavirusom sprejel tudi ukrep, po katerem bosta med drugimi prireditvami tudi tekmovanji za pokal Vitranc v alpskem smučanju v Kranjski Gori (14. in 15. t. m.) in svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici (med 19. in 22. t. m.) minili brez gledalcev.



To je seveda hud udarec zlasti za planiške organizatorje, ki so že izračunali, da bodo imeli po prvih ocenah za kar 650.000 evrov izgube. »Glede na odločitev države, da prepove obisk gledalcev na svetovnem prvenstvu v Planici, sporočamo, da bomo ukrep v celoti upoštevali,« je v sporočilu za javnost zapisal Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).



Kakor je še dodal, nastale škode ne bodo mogli sanirati. »Zaradi tega bo zagotovo trpel razvoj smučarskega športa v Sloveniji, saj se sredstva, zbrana od tekmovanja v Planici, v celoti namenjajo našim športnicam in športnikom,« je poudaril Trbovc in pristavil, da bodo vsem imetnikom že kupljenih vstopnic v kratkem sporočili, na kakšen način bo potekalo vračilo denarja.



Kakorkoli že; odgovorni so si sicer že v dneh, ko so začeli zaradi koronavirusa odpovedovati prve tekme v Evropi, razbijali glave z različnimi scenariji. Po enem od njih so razmišljali tudi o tem, da bi svetovno prvenstvo preložili v prihodnjo sezono (v decembrski termin), kar pa je slednjič padlo v vodo.



Odločitev o tem, da bo slovenski športni praznik minil brez gledalcev, je močno odmevala tudi v tujih skakalnih krogih. »To je seveda velik šok. Da bodo prireditelji v Planici kljub takšni izgubi vseeno izpeljali svetovno prvenstvo, je vredno vsega občudovanja,« je med včerajšnjim prenosom tekme v Lillehammerju dejal nekdanji nemški skakalni zvezdnik Sven Hannawald, ki v zadnjih letih deluje kot strokovni komentator na televizijski postaji Eurosport.