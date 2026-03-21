S ponosom se bo ozrl na izjemnih dvajset let

Naš vodilni hokejski as preživlja zadnje mesece v NHL in Los Angelesu, od koder se bo poleti z družino vrnil v domovino.

Dve desetletji bosta naokrog, kot bi švignil. Tako razmišljajo v teh dneh slovenski ljubitelji hokeja in pravzaprav vsi tisti, ki jim je ljuba hitra na ledu, pa so v zadnjih 20 letih pod žarometi NHL spremljali kariero čarovnika na drsalkah Anžeta Kopitarja. Seveda ni edini na ravni elite odličnih hokejistov, toda njegova zgodba je pač posebna, ker je postal prvi Slovenec z veličastno kariero v NHL. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/zdaj-se-vidi-koliko-pomeni-anze-kopitarTudi v zadnjih dneh je bil njegov učinek izjemen in privržencem se ne bo lahko soočiti s spoznanjem, da ga v naslednji sezoni ne bodo videli na ledeni ploskvi. Že ob vstopu v svojo severnoameriško sezono št. 20 – prvič je pridrsal na led v zanj novem okolju jeseni 2006; pomladi je igral še za Slovenijo na svetovnem ...