Anže Lanišek je o tem razmišljal že pred vikendom, vedel je, da mu ne bo lahko

Da so smučarski skoki zares zapleten šport, v katerem se lahko že čez noč marsikaj spremeni, smo se lahko prepričali tudi minuli konec tedna. Potem ko je Nika Prevc na sobotni tekmi na Ljubnem drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder ugnala kar za 24,2 točke oziroma za 12 metrov, je dan pozneje razlika med njima znašala vsega točko. Če bi upoštevali zgolj daljave, pa bi bila Edrova (178 m) celo pred Prevčevo (177 m). Na spektaklu v Zakopanah pa je v vsem sijaju zablestel Anže Lanišek, ki po predstavah na nedavni novoletni turneji ni sodil v najožji krog favoritov.

Čeprav so se vetrovne in snežne razmere na skakalnici Wielka Krokiew spreminjale iz minute v minuto, je bila Laniškova zmaga na koncu vendarle čista kot solza. Da se je z največjo poljsko napravo hitro ujel, je pokazal že v kvalifikacijah (3.) in na superekipni preizkušnji, na kateri je kot drugi najboljši posameznik (za Avstrijcem Janom Hörlom) prispeval levji delež k drugemu mestu Slovenije. Z odličnimi nastopi si je okrepil samozavest, z njo pa pa se je vrnila tudi sproščenost, ki jo je pogrešal na nemško-avstrijski turneji.