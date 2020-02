FOTO:Sabine nagnala strah v kosti prirediteljem spektakla v Willingenu (VIDEO)

Ob Petru Prevcu med deseterico tudi Semenič

Peter Prevc je bil z osmim mestom zelo zadovoljen. FOTO: AFP



Počutil se je kakor v pravljici

Anže Lanišek nadaljuje z rednim zbiranjem točk v svetovnem pokalu. FOTO: AFP



Nika Križnar najboljša Slovenka v Avstriji

Nika Križnar je v Hinzenbachu dokočila na 10. in 11. mesto. FOTO: AFP

Ljubljana – Nemški prireditelji skakalnega spektakla v Willingenu ničesar niso prepustili naključju. Po sobotnem kriznem zasedanju, na katerem so staknili glave predstavniki policije, lokalne skupnosti, domačega smučarskega kluba in mednarodne zveze (FIS), so skupaj odločili, da zaradi bližajočega orkanskega vetra Sabine z napovedanimi sunki do 160 km/h odpovedo nedeljsko tekmo na veliki napravi Mühlenkopfschanze (HS-145).»Odgovorni smo za vse, ki tako ali drugače sodelujejo pri prireditvi, torej tako za tekmovalce in njihove spremljevalce kot tudi za obiskovalce in prostovoljce. Po tekmi potrebujemo od šest do osem ur, da pospravimo prireditveni prostor. Četudi bi jo začeli zjutraj, bi bilo tveganje vendarle preveliko, varnost ljudi pa je seveda pomembnejše kot vse drugo,« je odpoved komentiral, župan Willingena.Slovenski skakalci so tako že v soboto zvečer pospravili svojo opremo in se odpeljali proti skoraj 1000 kilometrov oddaljeni domovini. Izbranci glavnega trenerjaso na edini izpeljani preizkušnji znova pokazali ekipno moč – s(8.),(10.),(13.),(14.),(17.) in(19.) si jih je namreč kar šest izbojevalo točke za svetovni pokal (z 39. mestom je praznih rok ostal le) –, a so tudi tokrat po treningih in kvalifikacijah nakazovali, da so sposobni skočiti še višje.V sobotni seriji za trening sta bila, denimo, Zajc (144,5 m) in Semenič (141,5 m) najdaljša med vsemi, v kvalifikacijah pa sta se tretjeuvrščenemu Timiju med najboljšo deseterico pridružila tudi Peter (6.) in Domen (8.). »Moja skoka sta bila zelo dobra in brez večjih napak. Malenkost rezerve je še bilo, toda z osmim mestom sem zelo zadovoljen; to je vrhunski rezultat,« je presodil najstarejši od bratov Prevc, ki je v skupni razvrstitvi pridobil eno mesto, tako da je kot najboljši Slovenec zdaj osmi.Zaradi dobrega nastopa v Willingenu pozitivno gleda tudi proti prvemu letošnjemu tekmovanju v poletih, ki ga bo od petka do nedelje gostil Kulm. Spektakla v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu se veselijo tudi preostali naši reprezentanti, ki na letalnicah praviloma še dodatno razprejo svoja krila. To velja tudi za Semeniča, ki je z 10. mestom predvčerajšnjim dosegel najboljšo uvrstitev v sezoni med svetovno elito, in Jelarja, ki tako visoko kot v soboto (17.) med najboljšimi skakalci še ni bil. Žiga je sicer že v petek na treningu, ko ga je odneslo 150 metrov daleč, poskrbel tudi za najdaljši polet vikenda.Krstne zmage v svetovnem pokalu se je pred 23.500 navdušenimi gledalci veselil, ki ne bi mogel izbrati lepšega prizorišča za svoj prvenec. Član domačega kluba prihaja namreč iz Schwalefelda, ki je od skakalnega centra z napravo Mühlenkopfschanze oddaljen le kakšnih pet kilometrov.»Preprosto nimam besed, s katerimi bi opisal svoje občutke po tem uspehu. Če sem iskren, kljub dobri formi nisem pričakoval zmage. Spogledoval sem se z uvrstitvijo med deseterico in morda z odrom za najboljše, s prvim mestom pa nisem računal. Da sem ga prvič osvojil nedaleč stran od svojega doma, je noro. Počutim se kot v pravljici,« je od silnega navdušenja kar žarel 28-letni Nemec, potem ko je prvič okusil slast zmage.Nekajkrat ji je bil sicer že zelo blizu, na koncu koncev je dvakrat pristal na drugem mestu – v Visli novembra 2018 in pred tednom dni v Saporu. Leyheju, ki je po odpovedi včerajšnje tekme v svoj žep pospravil tudi glavno nagrado v višini 25.000 evrov, sta na slovesni razglasitvi najboljših družbo delala drugouvrščeni Norvežan ​in tretjeuvrščeni PoljakMed skakalkami je zmagoviti val ujela Avstrijka, ki je minuli konec tedna v svojo korist odločila obe tekmi v Hinzenbachu in tako nanizala že štiri zmage zapovrstjo, s katerimi se je utrdila na vrhu točkovanja za svetovni pokal. V soboto sta se ji najbolj približali Norvežanka(2.) in(3.), včeraj pa ob omenjeni rojakinji tudi Italijanka(3.).Od Slovenk je najvišje posegla(10. in 11.), obakrat so si točke priskakale tudi(15. in 19.),(16. in 22.) in(20. in 15.).insta obstali že v kvalifikacijah. Naslednji preizkušnji bosta 22. in 23. t. m. na Ljubnem.