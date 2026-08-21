Robert Sabolič čaka na klic iz tujine

V teh poletnih dneh hokejski zanesenjaki odštevajo do septembrskega začetka nove sezone. Živahno je na Jesenicah, kjer je bil klub – kot že večkrat v zadnjih letih – na robu preživetja, toda zdaj se vendarle zgodba nadaljuje, in sicer pod vodstvom nekdanjega hokejista Mihe Rebolja.

V Podmežaklo je privabil češkega trenerja Martina Ekrta, na ledu je jedro domačih igralcev, z njimi pa vadi tudi naš reprezentančni kapetan Robert Sabolič. Privrženci jeseniškega moštva sanjajo o njegovi vrnitvi h klubu, pri katerem je začel svojo izjemno športno pot, a realno to še ni uresničljivo. Ta 37-letni napadalec je namreč tako na SP kot tudi v zadnjih dveh sezonah pri Olimpiji v ICEHL potrdil, da je še vedno konkurenčen za krepko višjo raven od alpske lige, v kateri nastopajo Jeseničani.

Takole se je pomladi v Švici s soigralcem Marcelom Mahkovicem veselil obstanka Slovenije v družbi najboljših. FOTO: David W Cerny/Reuters

»Čakam na ponudbo iz tujine. Zastopnik mi je sicer dve že poslal, pa ti ne ustrezata mojim željam. Sem potrpežljiv in me ne moti, če bom moral mesec ali dva počakati,« nam je dejal eden vodilnih slovenskih hokejistov zadnjih dveh desetletij, ki bo morda za konec športne poti res oblekel rdeči jeseniški dres, toda namerava igrati vsaj še dve leti in v prihajajoči sezoni bi rad hokejsko kariero nadaljeval na tujem.