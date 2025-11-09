Šampion znova preložil vrnitev, na severu ga ne bo

Nekdaj najboljši smučar na svetu Marcel Hirscher je še enkrat preložil vrnitev na tekmovanja. Nekdanji avstrijski junak svetovnega pokala, danes predstavnik Nizozemske, je ciljal na uvod sezone po strgani križni vezi decembra 2024. Na startni listi za Levi ga kljub temu ne bo.

Po poročanju portala Salzburger Nachrichten je osemkratni skupni zmagovalec načrtoval nastop 16. novembra na slalomu v Leviju. Obenem je prestal skoraj tritedenski premor zaradi bolezni, zato ekipa ocenjuje, da je po izgubljenem treningu vrnitev na vrhunsko raven prehitra.

Prve zavoje na snegu je opravil šele v začetku septembra, devet mesecev po poškodbi. Obseg treninga ostaja skromen. »Gre zgolj za stvar občutka. Marcel ni opravil nobenega poletnega treninga. Videti mora, kako bo prišel do potrebne kilometrine. Presmučal je le delček tega, kar so tekmeci, in to po zelo hudi poškodbi,« sporoča vir iz ekipe.

Pozitivno ostaja stanje kolena, po navedbah istega vira zdrži obremenitve brez težav. Konkurenca ima za sabo približno 60 dni na snegu, hirscher le okoli deset. Tempo stopnjuje počasneje kot tekmovalci brez rehabilitacije, zato ostaja previden pri izbiri točke povratka. Glavni cilj sezone bodo tudi zanj olimpijske igre v Cortini februarja prihodnje leto.