Šampiona iz družine Prevc na zmagovitem valu jezdita proti Planici

V nedeljo je minilo natanko leto dni, odkar je 8. marca 2025 v Trondheimu Domen Prevc postal svetovni prvak v smučarskih skokih. Leta presežkov, ki je sledilo, si ni predstavljal niti v najlepših sanjah. »Želel bi si osvojiti olimpijsko odličje, novoletno turnejo ali pa kristalni globus,« je pred sezono optimistično napovedal 26-letnik. Zdaj ima v lasti vse tri, je prvi skakalec, ki je sočasno olimpijski prvak, prvak v skokih in poletih, zmagovalec novoletne turneje in lastnik velikega kristalnega globusa. Ta je v Lahtiju navkljub žiriji, ki ne ceni zgodovinske odličnosti slovenskega skakalca, postal Domnova last.

Na Finskem je Domen z velikim kristalnim globusom dokončal, kar je pred slabimi štirimi meseci začel na Norveškem. Lillehammer je prinesel prve stopničke, Falun nato prvo slovensko zmago, ki pa ni odšla v Prevčevo zbirko – najboljši je bil Anže Lanišek –, v Visli pa začetek pohoda k rumeni majici, na katerem nikoli ni izgubil zagona. Pred Engelbergom se je podpisal pod pet zaporednih zmag, nato pa na prvem ter za številne najbolj prestižnem skakalnem izzivu zdržal pristik in ujel zlatega orla za zmago na novoletni turneji.