Šampionka v mislih z obolelo mamo

Mikaela Shiffrin, s 110 zmagami na tekmah svetovnega pokala rekorderka v svetu alpskega smučanja, pogosto deluje sproščeno in vedno znova zaradi svoje izjemne pripravljenosti tudi samozavestno. Med zadnjimi olimpijskimi igrami pa je v Cortini d'Ampezzo občutila veliko pritiska, ker ji v uvodnih preizkušnjah ni šlo po željah. Veliko slavje pa je dočakala zadnji tekmovalni dan z izjemno slalomsko predstavo, ki jo je okronala z zlato olimpijsko kolajno.

A šele zdaj, poldrugi mesec po koncu iger, je javno spregovorila, kako težke trenutke je takrat doživljala v zasebnem vsakdanu. Ob začetku sezone je namreč njena mama Eileen pri enem od rednih zdravstvenih pregledov prejela izvide, ki so potrdili rakasto obolenje, se soočila z novim dnevnim ritmom in namesto da bi vstopila v sezono kot vedno dotlej v ekipi njene Mikaele, se je morala lotiti zdravljenja in kemoterapije. Zaskrbljenost o poteku zdravljenja pa je nato veliko šampionko spremljala vso zimo in tako tudi na največji tekmi v Cortini d'Ampezzo.