Šampionki iščeta svoj plen, toda ulov ni vedno žlahten

Kdo je boljši, Mikaela Shiffrin ali Petra Vlhova? To je, če oponašamo Hamleta, zdaj vprašanje v deželi alpskega smučanja. Za statistično oko seveda ni nobenega dvoma. Po številkah in kolajnah ima simpatična Američanka prednost pred Slovakinjo, zanimivo, obe sta stari 28 let. Dekle, rojeno v Liptovskem Mikulašu, je pač v svetovnem pokalu zacvetelo kasneje kot Koloradčanka, ta je takoj eksplodirala. Statistika je, kakor pravijo, kot bikini. Razkrije veliko, tisto, kar je najpomembnejše, pa ohrani skrito. Pri Shiffrinovi je pač skrito, da je velika šampionka zaradi svojega trdnega in neizprosnega tekmovalnega značaja in pristopa, čeprav ni železna lady. Ob nenadni smrti očeta Jeffa je razumljivo čustveno pretresena izpustila zadnji del sezone 2019/20, zaradi živčnosti je znala, denimo na olimpijadi v Pjongčangu leta 2018, tudi bruhati tik pred uvodnim tekom slalomske preizkušnje.

Le nekaj »bikinske« statistike. Alpinka iz ZDA je petkratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, Slovakinji je to uspelo v zimski sezoni 2020/21. Shiffrinova je v svetovnem pokalu po številu zmag seveda »svetlobna leta« in rekordno spredaj, 93 jih je zbrala. Največ si jih je prismučala v slalomu (56), nato sledijo veleslalom (22), superveleslalom (5), smuk (4) in alpska kombinacija (1), v njeno zbirko spada še pet zmag v paralelnem slalomu tako imenovane mestne različice, dve sta s paralelnega slaloma običajnega okvirja. Do ameriške čudežne deklice na snegu je bil rekorder po zmagah v svetovnem pokalu Šved Ingemar Stenmark, vpisal jih je 86. »Je mnogo boljša, kot sem bil sam. Nemogoče je naju primerjati. Nikoli ne bi mogel biti tako dober v vseh smučarskih disciplinah,« je ob zrušitvi lastnega mejnika letošnjega marca izjavil Stenmark. Šved je, denimo, zmagoval le v dveh disciplinah, v veleslalomu in slalomu. Petra Vlhova ima 30 zmag v svetovnem pokalu. Razporejene so na slalom (21), veleslalom (6), po eno si je prismučala v mestnem in paralelnem slalomu ter v paralelnem veleslalomu.

Nastopi Mikaele Shiffrin v olimpijskem Pekingu so se končali s hudim zdrsom glede odličij. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Polom v Pekingu

Svetovni pokal je globalni pokal, tekmuje se za kolajne, te tudi prinašajo kakšen priboljšek pri pokroviteljih in še kaj »pod mizo«. Mikaela je na zimskih olimpijskih igrah doslej osvojila dve zlati (slalom, Soči 2014 in veleslalom, Pjongčang 2018) in eno srebrno odličje (kombinacija Pjongčang). Premalo za tekmovalko njenega kova. Na zadnjih zimskih OI, lani v Pekingu, je popolnoma »pogorela«. Ostala je brez žlahtne kovine! Saj smo že zapisali, da ni vedno železna lady belih strmin, živci ob enkratnosti velikega dogodka znajo zategniti na mejo poka. V olimpijskem veleslalomu in slalomu je v prvi vožnji odstopila že po petih vratcih, 9. je bila v superveleslalomu, 18. v smuku. Niti v kombinaciji in ekipni tekmi ni stopila na zmagovalni oder. Na svetovnih prvenstvih pa je nabrala veliko žlahtne kovine (7, 4, 3).

Petra Vlhova ima z zimskih olimpijskih iger eno kolajno, v slalomu je bila najboljša ravno v Pekingu. S SP ima zlato (veleslalom, Åre, 2019), štiri srebrne in en bron. Slovakinja je denimo smučala pod kritiko na zadnjem svetovnem prvenstvu letos v Meribelu. Tudi to za slalomsko kraljico, saj sta obe s Shiffrinovo, ni dovolj. A tudi slovaška hviezda (po slovaško zvezda) o vsem pravi: »V čast mi je, da tekmujem proti Mikaeli, ta prestiž je imeniten za smučarski šport. Ne bom trdila, da nihče ne bo ponovil njenih dosežkov, a resnično je še dolgo časa ne bo nihče ujel.«

Moč proti tehniki

Toliko torej o statistiki, a kaj so denimo cesarjeva nova oblačila, dejansko pa naj bi bil gol? Torej nrav, denimo tudi tehnična sposobnost obeh zvezdniških smučark, to bi bilo zanimivo primerjati. Shiffrinova, pravijo, da jo bodo po koncu kariere obravnavali kot najboljšo alpsko smučarko vseh časov, in Vlhova sta po slogu smučanja povsem različni. Članica kluba Vojenske športove centrum Dukla Banska Bystrica skozi vratca bolj smuča na moč, Shiffrinova je prefinjena po tehnični plati.

93 zmag ima Mikaela Shiffrin v svetovnem pokalu, kar je absolutni rekord

Vlhova gre telesno krepkeje na vratca, ker je denimo deset centimetrov (180:170) višja od Američanke, ima tudi 73 kilogramov, severnoameriška tekmica 64. Ta zaradi izdelane tehnike, je pač perfekcionistka, lahko zmaguje v več disciplinah, ima namreč odlično šolsko ozadje smučarskega razvoja v ZDA in strokovno sodelavko, mamo Eileen, ta jo trenira od tretjega leta. Zanimivo, da je alpska princeska iz Vaila glavnega trenerja Mikea Dayja, slednji je denimo usmerjal Teda Ligetyja in Bodeja Millerja, legendarna ameriška smučarja, po sedmih letih sodelovanja odpustila kar sredi zadnjega svetovnega prvenstva, letošnjega februarja.

Vzornica Janica Kostelić

Rez je obrazložila z naslednjimi besedami: »Po koncu sezone želim s svojim strokovnim vodstvom iti po novi poti, želim nekaj drugačnega. Predvsem nov izziv.« Zanimivo je, da to ni prvi primer, da je moral član njenega štaba strokovnjakov pobrati šila in kopita sredi tekmovalnega obdobja. Pred kitajskimi OI je namreč odslovila pomočnika trenerja Jeffa Lackieja. Petra Vlhova je v razvoju denimo zaostala tudi zaradi tega, ker sama ni imela toliko strokovne pomoči s slovaške strani, občutno je napredovala predvsem, ko jo je pet let vodil Livio Magoni, razšla sta se po sezoni 2020/21. Zdaj ji strokovno svetuje Švicar Mauro Pini.

Petra Vlhova zaradi poznega smučarskega razcveta še ni rekla zadnje besede. FOTO: Eric Bolte/Reuters

Toda še vedno niha pri rezultatih, rezerve ima predvsem v tehniki. »Sovražim trenirati tudi z nekom bližnjim, a s Petro je užitek to početi, saj te nenehno žene naprej. To je tako, kot bi tekmoval proti Rogerju Federerju, želiš ga sovražiti, a ga preprosto ne moreš,« je nekoč povedala Mikaela Shiffrin po skupnem treningu z Vlhovo na Finskem. Ameriška zvezdnica je kot svoja športna idola v dobi odraščanja znala našteti legendarno Hrvatico Janico Kostelić in Bodeja Millerja, njen ljubezenski »idol« je norveški smučar Aleksander Aamodt Kilde, s katerim je v zvezi od leta 2021.

Petra Vlhova je že štiri leta v zvezi z nekdanjim fitnes trenerjem Michalom Kyselico. Slovak ima nekaj nogometnega ozadja, a je to igro pustil zaradi številnih poškodb. Zdaj je podjetnik, marketinški strokovnjak in motivacijski pisec. Potem ko je Petrin brat Boris po lanski sezoni po enajstih letih zapustil njeno ekipo, slovaška smučarka na tekmah pogreša nekoga iz svojega najbližjega kroga. Delno nadomestilo v tej smeri bi bil lahko njen partner Michal, v letošnji sezoni jo je osebno podprl že na prizoriščih tekem v Söldnu in Killingtonu. Prej se je namreč zaradi službenih obveznosti le občasno pojavljal na njenih tekmah. Verjetno bo prišel tudi na Zlato lisico, 6. in 7. januarja v Kranjsko Goro.