    Zimski športi

    Samuelsson: Tekmujem s tekmeci, ki so dopingirani

    Švedski biatlonec Sebastian Samuelsson je zatrdil, da »nekateri tekmovalci v svetovnem pokalu goljufajo in uporabljajo prepovedane snovi«.
    Sebastian Samuelsson v akciji na tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu FOTO: David W Cerny/Reuters
    Sebastian Samuelsson v akciji na tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu FOTO: David W Cerny/Reuters
    STA, R. T.
    26. 1. 2026 | 17:10
    26. 1. 2026 | 17:11
    2:55
    Švedski biatlonec Sebastian Samuelsson je tik pred zimskimi olimpijskimi igrami dvignil precej prahu. Tekmece, ki jih ni imenoval, je obtožil uporabe v športu prepovedanih snovi. Brez uporabe pogojnika je zatrdil, da »nekateri tekmovalci v svetovnem pokalu goljufajo in uporabljajo prepovedane snovi«, poroča dpa.

    »Prepričan sem, da tekmujem proti športnikom, ki so bili dopingirani,« je 28-letni Samuelsson povedal za švedsko televizijsko postajo SVT Sport. Njegove besede imajo še dodatno težo, saj je že zmagal in kroji sam vrh svetovnega biatlona.

    Sebastian Samuelsson je brez dlake na jeziku nekatere tekmece obtožil jemanja prepovedanih poživil. FOTO: David W Cerny Reuters
    Sebastian Samuelsson je brez dlake na jeziku nekatere tekmece obtožil jemanja prepovedanih poživil. FOTO: David W Cerny Reuters

    Izjava Šveda pred ZOI v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja, je prišla po anonimni anketi švedske SVT in televizijskih postaj na Norveškem, Finskem in Danskem. Ta je nedavno pokazala, da je polovica sodelujočih športnikov izjavila, da v enem letu niso bili testirani na prepovedani doping zunaj tekmovanj.

    Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so izdajatelji televizijskih programov športnikom v vseh zimskih olimpijskih športih poslali 413 vprašalnikov, od katerih so 45 odstotkov vprašalnikov dobili nazaj izpolnjene. Vprašalnikov niso poslali švedskim in finskim hokejistom, ker da ima severnoameriška profesionalna liga NHL lastne protidopinške predpise.

    Sebastian Samuelsson je 17. januarja slavil zmago v šprintu v Ruhpoldingu. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
    Sebastian Samuelsson je 17. januarja slavil zmago v šprintu v Ruhpoldingu. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

    Od anketirancev jih je 49,2 odstotka zatrdilo, da med 1. septembrom 2024 in 1. septembrom 2025 niso bili nikoli testirani med treningom ali v prostem času. Približno 13,3 odstotka jih je moralo enkrat oddati vzorec za testiranje. Poleg tega je 35,5 odstotka tistih, ki so odgovorili na vprašalnik, povedalo, da v istem obdobju niso bili testirani med tekmovanjem, 17,5 odstotka pa jih je dejalo, da so bili testirani enkrat.

    »To je slabo, testirati bi se morali veliko pogosteje. Hkrati pa je to trend, ki traja že nekaj let,« je dejal Samuelsson, olimpijski prvak v štafeti s švedsko ekipo leta 2018 v Pjongčangu.

    Sebastian Samuelsson na tekmi svetovnega pokala v Oberhofu FOTO: Matthew Childs/Reuters
    Sebastian Samuelsson na tekmi svetovnega pokala v Oberhofu FOTO: Matthew Childs/Reuters

    Ko ga vprašajo, zakaj je tako, vedno dobi isti odgovor: »Ker je testiranje zelo drago in skoraj vsi vzorci so negativni. In potem se moraš vprašati, ali gre res za učinkovit način za lovljenje goljufov?«

