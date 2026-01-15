Sanjska naveza Shiffrin-Vonn pod drobnogledom

Ekipni boji na velikih smučarskih tekmovanjih nimajo tako dolge tradicije in pri posameznih reprezentancah in ne takšne veljave kot v nekaterih drugih športnih panogah, vseeno pa predvsem na olimpijskih igrah predstavljajo mikaven izziv. Slovenski tabor je denimo za Cortino 2026 napovedal smukaško-slalomsko navezo Ilke Štuhec in Andreje Slokar, a je poškodba križnih vezi slednji, žal, odpihnila olimpijske načrte.

Andreji Slokar so se zaradi poškodbe križnih vezi strle letošnje olimpijske sanje. FOTO: Voranc Vogel/Delo

S sanjskim dvojcem pa bi se lahko predstavila izbrana vrsta ZDA. Uradne potrditve še ni, toda z Lindsey Vonn v smuku ter Mikaelo Shiffrin v slalomu bi ta ekipa pritegnila veliko pozornosti. Številni v smučarskem svetu so to navezo pogrešali na lanskem SP v Saalbachu, razširile so se govorice, da zvezdnici belih strmin nista v dobrih medsebojnih odnosih. »To ni res. Mikaelo zelo spoštujem in ni bila težava pri njej, temveč v slabi komunikaciji,« je obrazložila 41-letna Vonnova, nazadnje zmagovalka v Zauchenseeju.