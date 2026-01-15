  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Sanjska naveza Shiffrin-Vonn pod drobnogledom

    Slovenija je za Cortino 2026 na ekipni tekmi načrtovala nastop Andreje Slokar in Ilke Štuhec, a je prvi poškodba prekrižala načrte.
    Lindsey Vonn, nekoč velika tekmica Tine Maze, se je zelo uspešno vrnila na bele strmine. FOTO: Barbara Gindl/AFP
    Lindsey Vonn, nekoč velika tekmica Tine Maze, se je zelo uspešno vrnila na bele strmine. FOTO: Barbara Gindl/AFP
    S. U.
    15. 1. 2026 | 13:00
    Ekipni boji na velikih smučarskih tekmovanjih nimajo tako dolge tradicije in pri posameznih reprezentancah in ne takšne veljave kot v nekaterih drugih športnih panogah, vseeno pa predvsem na olimpijskih igrah predstavljajo mikaven izziv. Slovenski tabor je denimo za Cortino 2026 napovedal smukaško-slalomsko navezo Ilke Štuhec in Andreje Slokar, a je poškodba križnih vezi slednji, žal, odpihnila olimpijske načrte.

    Andreji Slokar so se zaradi poškodbe križnih vezi strle letošnje olimpijske sanje. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Andreji Slokar so se zaradi poškodbe križnih vezi strle letošnje olimpijske sanje. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    S sanjskim dvojcem pa bi se lahko predstavila izbrana vrsta ZDA. Uradne potrditve še ni, toda z Lindsey Vonn v smuku ter Mikaelo Shiffrin v slalomu bi ta ekipa pritegnila veliko pozornosti. Številni v smučarskem svetu so to navezo pogrešali na lanskem SP v Saalbachu, razširile so se govorice, da zvezdnici belih strmin nista v dobrih medsebojnih odnosih. »To ni res. Mikaelo zelo spoštujem in ni bila težava pri njej, temveč v slabi komunikaciji,« je obrazložila 41-letna Vonnova, nazadnje zmagovalka v Zauchenseeju.

    Šport  |  Zimski športi
    Zauchensee

    Ilka Štuhec zapeljala v mehak sneg in bila žrtev majhnih razlik

    Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je na smuku v Zauchenseeju z zaostankom manj od sekunde končala šele na 16. mestu. Zmagala je veteranka Lindsey Vonn.
    10. 1. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko Smučanje

    Ilka Štuhec ostaja dobro razpoložena: Občutki so spet tu

    Slovenska smučarka se bo po novoletnem premoru počasi vrnila na tekme svetovnega pokala. Konec tedna jo v Zauchenseeju čakata smuk in superveleslalom.
    8. 1. 2026 | 11:38
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Slalom v Flachauu

    Mikaela Shiffrin se ne ustavlja, navdušili tudi Slovenki

    Na nočnem slalomu v Flachauu smo pospremili dvojno ameriško zmago. Prvič v karieri je do točk prišla Nika Tomšič.
    13. 1. 2026 | 21:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump ustavil izdajanje vizumov za prebivalce 75 držav

    Minnesota, kjer se stopnjujejo napetosti zaradi posredovanja službe za priseljevanje in carine ICE, prerašča v center obračunavanj med desnico in levico.
    Barbara Kramžar 15. 1. 2026 | 04:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za vstop v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Javno mnenje

    Tri četrtine Američanov nasprotuje priključitvi Grenlandije k ZDA

    V anketi medijske hiše CNN je velik delež Američanov nasprotoval Trumpovi zunanji politiki. Skoraj 60 odstotkov je zaskrbljenih, da je šel Trump predaleč.
    15. 1. 2026 | 13:54
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nasa in Esa

    V Planici bodo raziskovali tveganja za tromboembolitične zaplete v vesolju

    »Trenutno gremo na Luno, a to je samo vmesna postaja. Naslednji cilj je Mars, a na poti tja se bomo naučili ogromno,« pravi astronavtka Sunita Williams.
    15. 1. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ljubljana

    V eksploziji na Viču poškodovan moški

    Eksplozija se je zgodila v poslovni enoti podjetja za predelavo odpadkov Surovina.
    15. 1. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nasa in Esa

    V Planici bodo raziskovali tveganja za tromboembolitične zaplete v vesolju

    »Trenutno gremo na Luno, a to je samo vmesna postaja. Naslednji cilj je Mars, a na poti tja se bomo naučili ogromno,« pravi astronavtka Sunita Williams.
    15. 1. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ljubljana

    V eksploziji na Viču poškodovan moški

    Eksplozija se je zgodila v poslovni enoti podjetja za predelavo odpadkov Surovina.
    15. 1. 2026 | 13:22
    Preberite več
