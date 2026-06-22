Sanjska poroka športnega para ob Gardskem jezeru

Vrhunska švicarska alpska smučarka Michelle Gisin in italijanski specialist za veleslalom Luca De Aliprandini sta se v soboto poročila ob Gardskem jezeru. Veselo novico sta delila na družbenem omrežju Instagram, na katerem sta ob fotografiji s poroke zapisala: »Per sempre.« (Za vedno)

Dvaintridesetletna Švicarka in tri leta starejši Italijan sta par že od leta 2014. Štiri leta pozneje sta se preselila v skupni dom v mestecu Riva del Garda, kjer živita še danes.

Ob njuni objavi so se zvrstile številne čestitke iz sveta alpskega smučanja. Med prvimi se je oglasila nekdanja avstrijska šampionka Anna Veith, mladoporočencema pa so srečo zaželeli tudi Švedinja Sara Hector, Nemka Emma Aicher in Norvežan Atle Lie McGrath.

Michelle Gisin, olimpijska prvakinja v alpski kombinaciji iz Pjongčanga 2018 in štiri leta pozneje v Pekingu, je v preteklosti že večkrat poudarila, da je De Aliprandini »pravi moški zanjo«. Po dvanajstih letih skupne poti sta zdaj svojo ljubezensko zvezo potrdila tudi s poroko.