Sanjska poroka v skakalnem taboru

Čeprav je Manuel Fettner konec letošnjega marca v Planici sklenil svojo športno pot, bo njegov priimek tudi v prihodnje zastopan v smučarskih skokih. A ne zaradi njegove morebitne vrnitve na skakalnice, temveč zavoljo Manuelove srčne izbranke Lise Eder, ki je po sobotni poroki prevzela njegov priimek.

Avstrijska skakalca sta si minulo soboto večno zvestobo obljubila v Leogangu, rojstnem kraju 25-letne Edrove. Romantične poročne fotografije so hitro navdušile njune prijatelje in številne ljubitelje smučarskih skokov, slavja pa se je udeležilo tudi več članov avstrijske reprezentance.

Med svati so bili med drugimi tudi Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Tschofenig in Markus Müller. Trije nekdanji Fettnerjevi reprezentančni kolegi (Kraft, Hörl in Tschofenig) so mladoporočenca po cerkvenem obredu počastili tudi s slavnostnim špalirjem.

Fettner, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 osvojil dve kolajni (posamično srebrno na srednji skakalnici in z avstrijsko ekipo zlato lovoriko na moštveni preizkušnji), je po koncu prejšnje olimpijske zime svoje tekmovalne smuči postavil v kot, vendar ostaja tesno povezan s športom. Zdaj namreč deluje kot trener svoje žene, ki sodi v sam vrh ženskih smučarskih skokov.

Edrova je doslej v svetovnem pokalu 16-krat stala na zmagovalnem odru, dvakrat tudi na najvišji stopnički. V prihodnje bo nove uspehe lovila pod priimkom Fettner, s katerim se je zdaj tudi uradno pridružila družini, ki je že vrsto let del avstrijskih smučarskih skokov.