Sanjski uvod zmajev v tivolsko sezono

»Ni lepšega kot uvodni dvojček tekem v sezoni imeti na domačem ledu,« je pred tivolsko hokejsko premiero, ki se bo po nocojšnjem dvoboju Olimpije raztegnila še na nedeljsko tekmo proti VSV iz Beljaka, poudaril novi trener ljubljanskega moštva Ben Cooper. Toda še lepše je zanj in seveda vse njegove akterje na ledu ter navijače spoznanje, da so zmaji domači štart zaokrožili z zmago (4:1) in glasnim aplavzom navzočih na tribunah.

Olimpija: Vienna Capitals 8:1 (1:1, 3:0, 4:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 3000. Strelci: 0:1 – Gazzola (Franklin 8), 1:1 – Polei (Mahkovec, 10), 2:1 – Mahkovec (27-kazenski strel), 3:1 – Halbert (Boychuk, Meyer, 34), 4:1 – Sabolič (Meyer, 37), 5:1 – Brennan (Meyer, 46-PP), 6:1 – Simšič (Mašič, 54), 7:1 – Polei (Petan, Mahkovec, 55), 8:1 – Sabolič (Kirichenko, Petan, 57-PP).

Tivoli na premieri sezone še ni pokal po šivih, toda 3000 gledalcev je ustvarilo lepo ozračje, ki se je kajpak stopnjevalo ob golih domačega moštva. Zlasti v drugi tretjini je to nizalo imenitne akcije, se odrezalo z ustvarjalnostjo in učinkovitostjo. Takrat je bilo na dlani, da bo želena zmaga najbrž ostala doma, povsem pa je bilo to jasno, ko je branilec Terrence Brennan, eden novincev v Olimpijini slačilnici, izkoristil prvo številčno premoč na tekmi za gladko vodstvo s 5:1.

Občinstvo ni skrivalo navdušenja ob gladki domači zmagi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Dejansko je le uvodna tretjina ponudila nevarne akcije na obeh straneh, domačih je bilo več, povsem pa se je zeleni četi odprlo v drugi tretjini. Vodstvo je priigral Marcel Mahkovec, eden najvidnejših na ledu, z natančno izvedenim kazenskim strelom, za potezo večera in vodstvo s 3:1 so nato poskrbele Olimpijine nove tuje okrepitve. Povrh je bil ob redkih poskusih gostov kot ponavadi sijajen ljubljanski vratar Lukaš Horak, pomladi že junak obstanka naših risov na Švedskem.

Odtlej so zmaji povsem nadzorovali dogajanje na ledu, z gladko zmago dobili potrditev dobrega dela in načrtovanja visokih ciljev, kratkoročno pa še malce dvignili temperaturo v pričakovanju nedeljske tekme s starimi znanci – moštvom VSV iz Beljaka.