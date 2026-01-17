Domen Prevc z drugega mesta po novo zmago, diskvalifikacija mladeniča

Domen Prevc po prvi seriji tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Saporu na Japonskem zaseda drugo mesto. V vodstvu je Avstrijec Jan Hörl, Slovenec pa za njim zaostaja le 1,3 točke. Razočaral je domačin Rjoju Kobajaši, ki je po prvi seriji deseti.

Na štartu je peterica Slovencev. Prvi je z nastopom Žiga Jančar s štartno številko 5, ki je z dobrim skokom navdušil sicer majhno število gledalcev ob skakalnici – veselje ni trajalo dolgo, mladenič je bil kmalu diskvalificiran zaradi previsokih čevljev. Žak Mogel je imel takoj po odskoku nekaj težav, a je naposled uspel iz skoka iztržiti nekoliko boljšo razdaljo. Vseeno ni bilo dovolj za uvrstitev v drugo serijo, kjer bo tako nastopila trojica slovenskih reprezentantov.

S številko 25 je bil med Slovenci naslednji na vrsti Rok Oblak. Žirovec je v dobrih razmerah skočil vrhunskih 130,5 metrov in po prvi seriji zaseda petnajsto mesto.

Na olimpijski skakalnici v Saporu smo videli zanimivo tekmo. FOTO: Issei Kato/Reuters

Timi Zajc ni nastopil dobro in je v slabih razmerah pristal pri 122 metrih, v drugi seriji bo tako napadal iz ozadja. Anže Lanišek se za pot na Japonsko ni odločil, a našo čast je v rumeni majici na koncu tekme branil Domen Prevc.