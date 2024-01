Lara Gut-Behrami najhitrejša na Kronplatzu, Ana Bucik z rezervo

Švicarka Lara Gut-Behrami je na drugi progi ubranila mesto vodilne za prvo zmago na veleslalomu za svetovni pokal na Kronplatzu. Alice Robinson z Nove Zelandije in Švedinja Sara Hector sta si razdelili drugo mesto, njun zaostanek je znašal 1,09 sekunde. Edina slovenska finalistka Ana Bucik je tekmo končala na 15. mestu (+ 2,71). V finalu je za šest mest izboljšala svojo uvrstitev.

Tridesetletna Novogoričanka je prikazala dva skorajda identična nastopa. Bila je hitra in zelo konkurenčna v zgornjem delu, nato pa zapravila stotinke ob prehodu v spodnji del strmine.

»Z zgornjim delom sem bolj zadovoljna kot s spodnjim, sploh na prvi progi je bilo spodaj res preveč zaviranja oziroma nečistega smučanja. Na drugi je bilo nekoliko več napadalnosti tudi v spodnjem delu. V lažjih delih se že dobro znajdem, imam pravo hitrost, v težkih mi pa še nekaj manjka in to bo treba izboljšati,« je ocenila Bucikova.

Lara Gut-Behrami s trofejo za zmagovalko. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Neja Dvornik se s številko 38 ni uvrstila v finale. Andreja Slokar je tekmo izpustila in se raje posveča slalomskemu treningu. Ajdovki na veleslalomih ne gre po načrtih v njeni prvi sezoni po poškodbi kolena, v tej sezoni se niti na enem veleslalomu ni prebila na drugo progo.

To je bil osmi ženski veleslalom v sezoni. Pred finalom sezone marce v Saalbachu se bodo alpske smučarke v tehničnih disciplinah zgolj še na štirih tekmah. Soldeu v Andori z veleslalomom in slalomom 10. in 11. februarja in Areju na Švedskem, kjer bosta veleslalom in slalom za točke svetovnega pokala 9. in 10. marca.

Bucikova ima tako še dve priložnosti, da potrdi mesto med 25 najboljšimi, ki se bodo pomerile na zadnjem veleslalomu sezone v Saalbachu. Trenutno je na 24. mestu v seštevku discipline. Vodi Lara Gut-Behrami s 585 točkami pred Italijanko Federico Brignone (500) in Saro Hector (452). V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je Gut-Behramija druga (1114) za Američanko Mikaelo Shiffrin (1209), Bucikova je 39. (141),