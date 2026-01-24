  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Sara Hector je odbila ameriški napad

    Švedinja je bila zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal, ki ga gosti v Špindleruvem mlynun na Češkem. Slovenki Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič brez finala.
    Sara Hector je dosegla osmo zmago v svetovnem pokalu in osmo v veleslalomu. FOTO: Michal Cizek/AFP
    Sara Hector je dosegla osmo zmago v svetovnem pokalu in osmo v veleslalomu. FOTO: Michal Cizek/AFP
    Š. R., STA
    24. 1. 2026 | 15:20
    24. 1. 2026 | 15:20
    4:17
    Švedinja Sara Hector je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal, ki ga gosti Špindleruv mlyn na Češkem. Na drugem in tretjem mestu sta bili Američanki Paula Moltzan in Mikaela Shiffrin. Obe Slovenki Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič sta bili prepočasni za finalno tekmo zadnjega ženskega veleslaloma pred olimpijskimi igrami.

    Razlike na prvih mestih so bile na prvi progi sila majhne. Švicarka Camille Rast na drugem mestu je za najhitrejšo Hector zaostajala pičli dve stotinki sekunde, v rdečo majico vodilne veleslalomistke oblečena Avstrijka Julia Scheib je bila tretja z zaostankom 26 stotink sekunde, vodilna v seštevku zime Shiffrin je zaostajala na četrtem mestu 43 stotink sekunde.

    Finale, za postavitev na drugi progi je poskrbel trener slovenske ekipe Aleš Valenti, je prinesel zanimiv razplet.

    Pred nastopom najboljših treh po prvi vožnji so bile na prvih treh mestih Američanke. Moltzan, Shiffrin in Nina O'Brien. Tretja po prvi vožnji Scheib je po napaki zapeljala iz smeri in odstopila. Druga na prvi progi Rast tudi ni bila najbolj natančna, zaostala je za Moltzan in Shiffrin.

    Hector je odbila ameriški napad ter ubranila vodstvo. Pri 33 letih je prišla do osme zmage v karieri, osme na veleslalomih ter prve po lanski zmagi v Kranjski Gori.

    Najhitrejša v finalu Moltzan, ki je na drugo mesto skočila kot peta po prvi vožnji, je na koncu zaostala 18 stotink, Shiffrin 23 stotink sekunde.

    Izidi

    1. Sara Hector (Šve) 2:23,86, 2. Paula Moltzan (ZDA) +0,18 3. Mikaela Shiffrin +0,23, Camille Rast (Švi) +0,33, 5. Nina O'Brien (ZDA) +1,80, Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič (obe Slo) se nista uvrstila v finale.

    Skupno (23/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1033 2. Camille Rast (Švi) 883 3. Emma Aicher (Nem) 624 4. Paula Moltzan (ZDA) 614 5. Lindsey Vonn (ZDA) 590 6. Sara Hector (Šve) 568 ... 32. Ilka Štuhec (Slo) 173 65. Ana Bucik Jogan (Slo) 66 80. Neja Dvornik (Slo) 41 114. Nika Tomšič (Slo) 8

    Shiffrin je prišla do 165. stopničk v svetovnem pokalu, 44. na veleslalomih. To so njene prve stopničke v tej disciplini po hudi poškodbi pred dvema letoma na veleslalomu v Jasni.

    Shiffrin je z novimi stopničkami, osmimi to sezono, od tega ima šest slalomskih zmag, kot druga po Švicarju Marcu Odermattu presegla tisoč točk. Zbrala jih je 1033, 150 več od prve izzivalke za veliki globus Rast.

    Slovenkama se današnji nastop ni posrečil, kar ni najboljša napoved za olimpijski veleslalom v Cortini d'Ampezzo 15. februarja.

    Bucik Jogan, ki tekmuje v svoji zadnji sezoni kariere, je na prvi progi nastopila kot 28., a njen zaostanek 4,19 sekunde ni obetal prav veliko. Na koncu je izpadla iz prve trideseterice na 35. mestu.

    Nika Tomšič, ki je nastopila s številko 53, je z zaostankom 5,15 sekunde tekmo končala na 42. mestu.

    Na Češkem bo v nedeljo sledil še slalom.

