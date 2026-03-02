Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

V skakalnih krogih še zmeraj odmeva včerajšnji podvig Domna Prevca na Kulmu. Toda še bolj kot njegovi prepričljivi zmagi, šesti zaporedni, 13. v sezoni in skupno 22. v svetovnem pokalu, so se nekdanji asi čudili imenitnemu finalnemu poletu (245,5 m), s katerim je 26-letni šampion iz Selške doline na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu za poldrugi meter izboljšal deset let star rekord svojega brata Petra Prevca.

»Domenator«, kakor so mu nadeli vzdevek v tujini, je že v kvalifikacijah, v katerih je odjadral 240,5 metra daleč, slutil, da lahko spet naredi nekaj velikega. Ko je nato videl, kako je Japonec Tomofumi Naito, ki je – mimogrede – zaradi odpovedanega leta ostal brez petkovega nastopa in posledično brez sobotne tekme, z izposojenimi smučmi Francoza Julesa Cherveta v nedeljskem finalu še tretjič tisti dan izboljšal osebni rekord (242,5 m), se je še na lastne oči prepričal, da ozračje na Kulmu ponuja nekaj več ...