  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Domen Prevc si zdaj lasti rekorde na treh od štirih delujočih letalnicah. FOTO: Christian Bruna/Reuters
Galerija
Domen Prevc si zdaj lasti rekorde na treh od štirih delujočih letalnicah. FOTO: Christian Bruna/Reuters
Miha Šimnovec
2. 3. 2026 | 18:47
4:31
A+A-

V skakalnih krogih še zmeraj odmeva včerajšnji podvig Domna Prevca na Kulmu. Toda še bolj kot njegovi prepričljivi zmagi, šesti zaporedni, 13. v sezoni in skupno 22. v svetovnem pokalu, so se nekdanji asi čudili imenitnemu finalnemu poletu (245,5 m), s katerim je 26-letni šampion iz Selške doline na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu za poldrugi meter izboljšal deset let star rekord svojega brata Petra Prevca.

»Domenator«, kakor so mu nadeli vzdevek v tujini, je že v kvalifikacijah, v katerih je odjadral 240,5 metra daleč, slutil, da lahko spet naredi nekaj velikega. Ko je nato videl, kako je Japonec Tomofumi Naito, ki je – mimogrede – zaradi odpovedanega leta ostal brez petkovega nastopa in posledično brez sobotne tekme, z izposojenimi smučmi Francoza Julesa Cherveta v nedeljskem finalu še tretjič tisti dan izboljšal osebni rekord (242,5 m), se je še na lastne oči prepričal, da ozračje na Kulmu ponuja nekaj več ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Prevc takoj pokazal zobe, mladi Avstrijec vrgel rokavico, šok za Laniška

Svetovni rekorder je že na uvodnem uradnem treningu v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu poletel najdlje med vsemi. Kvalifikacije Stephanu Embacherju.
Miha Šimnovec 27. 2. 2026 | 12:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Z odlično popotnico na spektakel na Kulmu, ki bo gostil svojevrstno premiero

Anže Lanišek zanesljivo ubranil naslov državnega prvaka na veliki skakalnici v Planici. Danes kvalifikacije v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu.
Miha Šimnovec 27. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika in Anže nova-stara državna prvaka

Prevčeva in Lanišek sta bila znova najboljša na (zimskem) državnem prvenstvu v Planici. Moštveno na vrhu SSK Ljubno BTC.
Miha Šimnovec 25. 2. 2026 | 19:33
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

V slovenskih skokih zdaj pomirjeni, a tudi zaskrbljeni zaradi prihodnosti

Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS, zadovoljen z izplenom na OI v Italiji. Danes državno prvenstvo v Planici.
Miha Šimnovec 25. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nove podrobnosti glede izključenega slovenskega trenerja

Ali bo Igor Medved do konca sezone še stopil na trenersko tribuno ali pa je njegov mandat v finski reprezentanci že končan, za zdaj še ni znano.
Miha Šimnovec 24. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju s Petrom Prevcem

Peter Prevc: Predazzo? Nad tem res nisem bil najbolj navdušen

Nekdanji skakalni as Peter Prevc o olimpijskih igrah v Italiji, podvigih svoje sestre in brata, vzdušju v Predazzu, spominih na tamkajšnje nordijsko SP 2013 ...
Miha Šimnovec 20. 2. 2026 | 19:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

     V živo: Trump napovedal nadaljevanje obsežnih vojnih operacij

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
2. 3. 2026 | 06:41
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

»​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prva dama brez stika z resničnostjo

Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
1. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Od New Yorka do Ženeve: Slovenija kot glas razuma in zaupanja

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiDomen PrevcGregor SchlierenzauerMatti Nykänensmučarski poletiKulmLahti

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Zlorabe

Evropsko tožilstvo lani v Sloveniji sprožilo preiskave suma zlorabe skoraj 113 milijonov evrov sredstev EU

Evropsko javno tožilstvo trenutno v Sloveniji vodi 53 preiskav.
2. 3. 2026 | 18:58
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Zapor

Dvajsetletnik ga je ubil po spolnem odnosu

Priznanje krivde: Šest let zapora so prisodili Oskarju Kvaterniku, ki je pri Metelkovi ubil državljana Severne Makedonije.
Aleksander Brudar 2. 3. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Zapor

Pozabila na malčka, ki je umiral v vročem avtu

Sodba: Tea Novak je bila obsojena na 12 let zapora zaradi smrti iz malomarnosti in drugih kaznivih dejanj, Tilen Novak na pol leta manj.
Mojca Marot 2. 3. 2026 | 17:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Anglija

Navijač rdečih vragov ima raje Šeška kot ženo

Slovenski as po odločilnem golu za novo zmago Manchester Uniteda v središču pozornosti navijačev, medijev in strokovnjakov v cenjeni angleški ligi.
Siniša Uroševič 2. 3. 2026 | 17:11
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Zapor

Dvajsetletnik ga je ubil po spolnem odnosu

Priznanje krivde: Šest let zapora so prisodili Oskarju Kvaterniku, ki je pri Metelkovi ubil državljana Severne Makedonije.
Aleksander Brudar 2. 3. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Zapor

Pozabila na malčka, ki je umiral v vročem avtu

Sodba: Tea Novak je bila obsojena na 12 let zapora zaradi smrti iz malomarnosti in drugih kaznivih dejanj, Tilen Novak na pol leta manj.
Mojca Marot 2. 3. 2026 | 17:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Anglija

Navijač rdečih vragov ima raje Šeška kot ženo

Slovenski as po odločilnem golu za novo zmago Manchester Uniteda v središču pozornosti navijačev, medijev in strokovnjakov v cenjeni angleški ligi.
Siniša Uroševič 2. 3. 2026 | 17:11
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Modra kraljica Šumadije

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Kultura, glasba in šport skozi vse leto

Zagreb, mesto, ki osvaja

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Slovenija z znanjem podpira razvoj držav Zahodnega Balkana

Promo Delo 26. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Pical Resort

Novo poglavje razkošja na jadranski obali

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 14:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo