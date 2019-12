FOTO:Schmidhoferjeva pred Shiffrinovo, Ilka se še lovi

Lake Louise

USA TODAY Sports Nicole Schmidhofer je bila hitrejša od Mikaele Shiffrin. FOTO: Usa Today Sports



Ledecka tik pod stopničkami

USA TODAY Sports Mikaela Shiffrin to pot ni zmagala, si pa je prismučala že 270 točk naskoka pred tekmicami v skupnem seštevku svetovnega pokala. FOTO: Usa Today Sports



Ilka gotovo meri višje

AFP Ester Ledecka je z zmago in 4. mestom v Kanadi skočila na 3. mesto v svetovnem pokalu. FOTO: AFP

Izidi smuka v Lake Louise

1. Nicole Schmidhofer (Avs) 1:49,92

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:50,05 +0,13

3. Francesca Marsaglia (Ita) 1:50,35 +0,43

4. Ester Ledecka (Češ) 1:50,37 +0,45

5. Corinne Suter (Švi) 1:50,48 +0,56

6. Kira Weidle (Nem) 1:50,53 +0,61

7. Romane Miradoli (Fra) 1:50,62 +0,70

8. Tamara Tippler (Avs) 1:50,70 +0,78

9. Viktoria Rebensburg (Nem) 1:50,75 +0,83

10. Alice McKennis (ZDA) 1:50,87 +0,95

....

21. Ilka Štuhec (Slo) 1:51,90 +1,98

svetovni pokal, skupni seštevek (6)

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 446

2. Michelle Gisin (Švi) 176

3. Ester Ledecka (Češ) 150

4. Petra Vlhova (Svk) 138

5. Nicole Schmidhofer (Avs) 136

6. Viktoria Rebensburg (Nem) 135

7. Wendy Holdener (Švi) 128

8. Corinne Suter (Švi) 125

. Federica Brignone (Ita) 125

10. Marta Bassino (Ita) 122

...

41. Tina Robnik (Slo) 31

45. Ana Bucik (Slo) 28

47. Meta Hrovat Slo) 26

52. Ilka Štuhec (Slo) 24

smuk (2)

1. Ester Ledecka (Češ) 150

2. Nicole Schmidhofer (Avs) 136

3. Corinne Suter (Švi) 125

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 106

5. Viktoria Rebensburg (Nem) 79

...

21. Ilka Štuhec (Slo) 24

- Avstrijkaje zmagovalka drugega letošnjega smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Lake Louise. Aktualna lastnica smukaškega globusa ima zdaj na smukih na tem kanadskem prizorišču tri zmage. Edina slovenska predstavnicaje preizkušnjo končala na 21. mestu.Ravno pred nastopom Štuhčeve, ki je tako kot v petek na prvem smuku nosila štartno številko 13, je skoraj prišlo do spremembe na mestu vodilne.je bila izredno hitra in zelo dobro na poti do druge karierne smukaške zmage, a je proti koncu nekoliko zašla iz idealne smeri in za Avstrijko na prvem mestu zaostala vsega 13 stotink sekunde za drugo mesto. Čeprav ni zmagala, ima Američanka po šestih tekmah na vrhu skupnega seštevka že 446 točk in si je pred prvo izzivalko Švicarkonabrala velikih 270 točk zaloge.Presenetljiva zmagovalka skrajšanega petkovega smuka Čehinja, ki je štartala kot druga, tokrat ni bila del zmagovalne trojice. S tretjega mesta jo je za vsega dve stotinki sekunde potisnila Italijanka(+0,43), ki se je pri 29 letih veselila svojih prvih stopničk na tekmah svetovnega pokala.Ledecka, ki tekmuje in zmaguje tudi na deskarskih progah, se je s fantastičnim koncem tedna v Skalnem gorovju zavihtela na tretje mesto skupnega seštevka, s prednostjo 14 točk pred Schmidhoferjevo pa ostaja vodilna v posebnem smukaškem seštevku.Edina slovenska predstavnica onstran Atlantika Štuhčeva se je še na drugem smuku po vrsti po februarski poškodbi kolena uvrstila v najboljšo trideseterico. Seveda pa dvakratna zaporedna svetovna smukaška prvakinja meri precej višje. V petek je bila 17., dan kasneje pa je preizkušnjo na smuku, ki je bil z vrha, končala na 21. mestu, za zmagovalko iz Avstrije pa zaostala 1,98 sekunde. Pred tremi leti je ravno v Lake Louise osvojila svoji premierni smukaški zmagi ter v nadaljevanju nanizala svoje največje uspehe, a tudi utrpela dve poškodbi kolena.Trojni tekmovalni spored v nacionalnem parku Banff se bo sklenil jutri s superveleslalomom.