Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

Najboljši smučarski skakalci in skakalke so se medtem že zbrali v Willingenu, kjer bodo od jutri do nedelje na sporedu zadnje preizkušnje za svetovni pokal pred olimpijskimi igrami v Italiji (med 6. in 22. februarjem). Med številnimi ljubitelji tega športa se tudi v osrčju Nemčije rdeča nit pogovorov še vedno suka okrog nedeljske moštvene tekme na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, na kateri Domnu Prevcu pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) niso dovolili opraviti nastopa v uvodni seriji, potem ko so mu med kontrolo opreme ušle smuči po zaletišču letalnice Heinija Klopferja.

Vodilni možje v slovenskih skokih so medtem spisali pritožbo in jo poslali odgovornim pri FIS, od katerih za zdaj še niso prejeli odgovora. Jasno jim je, da za nazaj – kar zadeva rezultate (naša četverica je brez enega Domnovega poleta na koncu izvlekla 6. mesto) – ne bodo ničesar spremenili. Želijo si predvsem, da bi pristojni priznali napako, ki so jo naredili. In da bi se opravičili Prevcu.