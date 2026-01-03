Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

V skakalni karavani, ki se je včeraj iz Garmisch-Partenkirchna premaknila v Innsbruck, ob novem prepričljivem zmagoslavju Domna Prevca močno odmeva tudi druga zaporedna diskvalifikacija Timija Zajca zaradi (istega) neustreznega tekmovalnega dresa. Z njo si je namreč prislužil rdeči karton, s čimer se je zanj tokratno tekmovanje štirih skakalnic končalo že na polovici – že po nemškem delu.

Zajc je to pot – podobno kot obetavni Američan Jason Colby – »padel« na nenapovedani kontroli opreme na vrhu zaletišča, znova pa so bili zanj usodni milimetri. Če je v Oberstdorfu ostal brez drugega mesta, ker je imel le za 3 mm prekratko hlačnico na kombinezonu, je bila ta v četrtek krajša še za dodaten mm.