Schmitt: Predazzo z enakim problemom kakor Planica

Čeprav je od olimpijske generalke v smučarskih skokih v Predazzu minil že teden dni, se prah okrog nje še ni polegel. O prenovljenih napravah na severu Italije, ki sta s hudimi kolenskimi poškodbami Avstrijke Eve Pinkelnig, Kanadčanke Alexandrie Loutitt in Japonke Haruke Kasai terjali visok davek pri skakalkah, se je vnela vroča razprava glede njuni ustreznosti, pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) pa so medtem že sprejeli prve ukrepe za povečanje varnosti.

Na kongresu v Zürichu so odgovorni staknili glave in se po tehtnem premisleku strinjali, da je treba v izogib nadaljnjim poškodbam v ženskih skokih nekaj spremeniti ...