Schuster: Če ne piči Domen Prevc, je tu Timi Zajc

Kateri slovenski smučarski skakalci in skakalke so odpotovali v Willingen, kjer bo jutri na sporedu tekma mešanih ekip, kako so odlične polete naših asov minuli konec tedna komentirali poznavalci tega športa na tujih televizijskih postajah, čemu se ni mogel načuditi Andreas Goldberger v povezavi z Domnom Prevcem, kako je ocenil izjemen nastop Žige Jelarja na uradnem treningu, kaj je skrivnost uspeha Timija Zajca za legendarnega Tonija Innauerja, na kaj figura v zraku 22-letnega člana SSK Ljubno BTC spominja Wernerja Schustra ...