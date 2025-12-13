Schuster zaupal zanimivo anekdoto o pogovoru s Hrgoto glede Prevca

V Klingenthalu ob nemško-češki meji, ki ta konec tedna gosti najboljše smučarske skakalce na peti postaji olimpijske sezone svetovnega pokala 2025/26, je Domen Prevc pred dobrimi desetimi leti prestal ognjeni krst med elito in takoj šokiral konkurenco. Najprej je na ekipni preizkušnji prispeval pomemben delež k drugemu mestu Slovenije, na posamični tekmi pa je pri rosnih 16 letih na svojo izjemno nadarjenost opozoril z osmim mestom.

Dobrih deset let pozneje je najmlajši od bratov Prevc na to prizorišče na vzhodu Nemčije pripotoval kot vodilni v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, potem ko je prejšnji konec tedna z dvema zmagama v Visli nadomestil zaostanek za svojim reprezentančnim kolegom Anžetom Laniškom in mu vzel rumeno majico ...