  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Se bo Šeško preselil na štadion za 2,5 milijarde evrov?

Vodilni v klubu Manchester United napovedujejo izgradnjo novega štadiona, a pred začetkom imajo še veliko odprtih vprašanj.
Benjamin Šeško letos za Manchester United igra odlično. FOTO: Oli Scarff/AFP
Galerija
Benjamin Šeško letos za Manchester United igra odlično. FOTO: Oli Scarff/AFP
M. Ru.
27. 3. 2026 | 21:23
27. 3. 2026 | 21:50
1:58
A+A-

Nogometni velikan Manchester United, za katerega odlično igra slovenski napadalec Benjamin Šeško, ostaja zvest ambicioznemu načrtu gradnje novega štadiona, ki bi lahko gostil finale ženskega svetovnega prvenstva leta 2035. Projekt, ki ga je pred dobrim letom predstavil solastnik kluba Sir Jim Ratcliffe, predstavlja 1štadion z več kot 100.000 sedeži v neposredni bližini Old Trafforda. 

image_alt
Selektor ima za Madžare pripravljeni dve različici

Klub sicer še ni prejel vseh ustreznih dovoljenj za začetek del, a napovedujejo, da naj bi ta trajala največ pet let. »Rekli smo, da bo gradnja trajala med štiri in pet let, vendar potrebujemo še eno do dve leti za pripravo – za zemljišča, financiranje in gradbeno dovoljenje,« je pojasnila direktorica projekta Collette Roche.

Klub si želi, da bi štadion postal osrednji del širše prenove območja Old Trafforda, a projekt za zdaj poteka še nekoliko pod radarjem. Ocenjeni stroški, navaja BBC, naj bi presegali dva milijona funtov (2,3 milijona evrov), končna cena pa ni znana. Tako odprto ostaja tudi vprašanje financiranja – navijači se sprašujejo, ali namigovanja vključujejo zasebna sredstva lastnikov, dodatno zadolževanje ali vstop kakšnih zunanjih investitorjev. 

Navkljub vsem negotovostim pa v klubu poudarjajo, da zanimanje za projekt ostaja visoko, cilj pa je nespremenjen: »Želimo zgraditi štadion, ki bo vreden naše preteklosti in hkrati primeren za prihodnost,« je povedala Collette Roche.

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo