Še brez zelene luči za planiške polete Nike Prevc in drugih deklet

Pri Mednarodni smučarski zvezi Fis so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakalke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028.

Ena najbolj vidnih sprememb v novi sezoni svetovnega pokala bo nov sistem startnih list. Po novih pravilih se bo tradicionalni seznam, ki temelji na skupni razvrstitvi, uporabljal le na začetku vsakega vikenda, med petkovim treningom in kvalifikacijami. Startni seznam za sobotno tekmovanje bo pripravljen na podlagi rezultatov kvalifikacij. Spremenilo se bo tudi oštevilčenje dresov. Prvi krog bo odprl skakalec s številko 50 (za ženske, številka 40), ki je kot zadnji opravil kvalifikacijske. Krog bo zaključil skakalec s številko 1 – zmagovalec kvalifikacij. Rezultati sobotnega tekmovanja bodo nato osnova za oblikovanje startne liste za nedeljska tekmovanja – kvalifikacije in drugo tekmovanje oziroma neposredno za drugo tekmovanje.

Sistem kvot tudi za ženske polete

Novi sistem bo imel generalko že na zadnjem vikendu poletne sezone v Klingenthalu, so zapisali pri portalu skijumping.pl. Na zasedanju so potrdili tudi spomladanske odločitve glede sprememb v urniku svetovnega pokala. Tega so razdelili na tri ravni – novoletno turnejo (kjer se pojavlja največ logističnih težav), skupne vikendi svetovnega pokala za ženske in moške ter ločene vikende svetovnega pokala za ženske in moške. Za boljšo organizacijo dneva na skakalnici je bil razvit nov format za kombinirane vikende za ženske in moške z dvema posamičnima tekmovanjema v soboto in nedeljo. Po pravilih bo nedeljsko moško tekmovanje potekalo brez kvalifikacij, na sobotnem tekmovanju pa bo tekmovalo najboljših 50. Pri ženskah bo to 40 tekmovalk.

Nika Prevc bo tudi v novi sezoni branila naslov najboljše smučarske skakalke na svetu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Spremembe so tudi pri startnih kvotah za novo sezono svetovnega pokala, kjer bodo upoštevali vrsto tekmovanja. Sezona 2026/27 bo prva, ki bo tudi v svetovnem pokalu za ženske uporabila sistem kvot. Sistem kvot bo veljal tudi za ženske polete v Vikersundu in Planici, ki bodo omejene na določeno število najboljših skakalk v skupni razvrstitvi; to sezono 30 na Vikersundbakkenu in 20 na letalnici bratov Gorišek.

Na letalnicah le predskakalci z ustreznim zavarovanjem

Na zasedanju je komisija za skoke pri Fisu pregledala tudi razvoj ženskih smučarskih poletov. Trenutni načrt predvideva, da bodo smučarske skakalke v sezoni 2027/28 tekmovale na vseh smučarskih letalnicah (z ustreznimi omejitvami, odvisno od prizorišča). Vprašanje ženskega prvenca na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih ostaja odprto. To bi se lahko zgodilo že leta 2028 v Planici, vendar mora končno odločitev sprejeti svet Fisa. Če bo svet ta predlog zavrnil, se bodo ženske prvič za kolajne v poletih pomerile šele leta 2030 v Vikersundu. Fis načrtuje tudi postopno povečanje števila udeleženk na tekmovanjih v smučarskih poletih. Cilj je, da bi leta 2029 v Vikersundu tekmovalo 40 žensk, v Planici pa 30.

Zaradi hudih padcev v Vikersundu in Planici je Fis uvedel spremembe tudi pri izboru predskakalcev za smučarske polete. Nacionalne smučarske zveze bodo morale potrditi, da so predskakalci ustrezno pripravljeni na polete, uporabljajo opremo, ki jo je odobril Fis, in imajo ustrezno zavarovanje. V Ženevi so tudi potrdili program naslednjih zimskih olimpijskih iger, ki bodo leta 2030 potekale v francoskih Alpah. Tako kot na februarskih igrah Milano-Cortina je Mednarodni olimpijski komite (Mok) določil 100 mest za smučarske skakalce – 50 za moške in 50 za ženske. V olimpijskem programu je novo tekmovanje ženskih parov, ki bo potekalo na srednji skakalnici, tekmovanje mešanih ekip pa bo po novem na veliki.