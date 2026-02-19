Še en spektakel v slovenski bližini? Rim vse bližje kandidaturi

Da bi uspešne zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026 lahko vzbudile idejo o kandidaturi Rima za poletne igre leta 2040, se govori že nekaj časa. Zdaj pa je ob robu iger v Milanu željo italijanskim novinarjem potrdil tudi predsednik nacionalnega olimpijskega komiteja Luciano Buonfiglio. »Mislim, da Rim izpolnjuje vse pogoje, da pripravimo ustrezno kandidaturo,« danes Buonfigliojeve besede navajajo mediji na Apeninskem polotoku.

»Rim že ima zgrajen velik del potrebne infrastrukture. Mislim, da si Italija poletne igre zasluži,« je dejal Buonfiglio, a dodal, da se bo o tem najprej treba dogovoriti s političnim vrhom države. Vsaj prvi odziv politike je zelo pozitiven. Predsednica vlade Giorgia Meloni, ki si je v sredo v Milanu ogledala tekmovanja v hitrostnem drsanju na kratkih progah, je o ideji dejala: »Bomo videli. Delali bomo korak za korakom.«

Pred tedni je idejo podprl tudi minister za šport Andrea Abodi.

Italijani so prepričani, da si zaslužijo poletne olimpijske igre. Na fotografiji slovito teniško igrišče v Rimu, kamor so k večnemu počitku položili teniško ikono Nicolo Pietrangelija. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Sama ideja o poletnih olimpijskih igrah v Italiji ni nova. Nazadnje je rimska županja Virginia Raggi leta 2016 zavrnila kandidaturo za igre leta 2024, ki jih je nato dobil Pariz. Menila je, da bi bila kandidatura glede na mestne finance neodgovorna, saj se je bala novih dolgov. Rim je zato takrat od kandidature odstopil.

Vnaprej je jasno, da bo protikandidatka verjetno Nemčija, kjer so razmišljali tudi o kandidaturi za leto 2036, a je nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier hitro javno opozoril, da bi bila kandidatura ob 100-letnici kontroverznih iger v Berlinu neprimerna, zato naj mesto kandidaturo zamakne za štiri leta.

Za organizacijo največjega športnega dogodka na svetu so zanimanje pokazale tudi Indija, Katar, Turčija in Južna Afrika, prav vse se omenjajo kot možne gostiteljice iger leta 2036. Naslednje poletne olimpijske igre bodo leta 2028 v Los Angelesu, štiri leta kasneje pa v Brisbanu.