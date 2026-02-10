  • Delo mediji d.o.o.
Še pred letom dni na kavču, zdaj se bori za kolajne

Nika Vodan hvaležna, da je lahko sploh na OI. Na srednji skakalnici v Predazzu drevi tekma mešanih ekip, na kateri bo Slovenija branila zlato lovoriko.
Nika Vodan (levo) je bila zelo vesela za svojo soimenjakinjo Niko Prevc. FOTO: Matej Družnik/Delo
Nika Vodan (levo) je bila zelo vesela za svojo soimenjakinjo Niko Prevc. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
10. 2. 2026 | 05:00
4:25
Nika Vodan ima v svoji bogati vitrini že dve kolajni z olimpijskih iger, obeh pa se je pred štirimi leti – takrat še z dekliškim priimkom Križnar – razveselila na Kitajskem. Potem ko je na ženski posamični tekmi na srednji skakalnici v Zhangjiakouu osvojila tretje mesto, je prispevala pomemben delež k zlati lovoriki Slovenije na tekmi mešanih ekip, na kateri bodo naši asi danes (18.45) v Predazzu znova med vročimi kandidati za prvo mesto.

Vodanovi se tako drevi nasmiha odlična priložnost, da skupaj z reprezentančnimi kolegi še obogati svojo olimpijsko zbirko in si uresniči veliko željo. Še vsaj eno žlahtno kovino bi rada osvojila z moževim priimkom, ki ga je prevzela ob predlanski poroki z nekdanjim skakalcem Aljažem Vodanom. Na sobotni posamični tekmi v Predazzu je zasedla osmo mesto, po katerem je imela – podobno kot Nika Prevc po srebrni kolajni – mešane občutke.

smučarski skokiNika VodanNika PrevcAnže LanišekDomen Prevcolimpijske igrePredazzo

