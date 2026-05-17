Selektor Terglav: Trenutek te zmage mi bo ostal za vse življenje

Slovenska hokejska reprezentanca je za uvod v 89. svetovno prvenstvo pripravila senzacijo. Premagala je Češko, eno vodilnih velesil svetovnega hokeja, pred dvema letoma zlato na prvenstvu v Pragi. Dežela, ki ima 110.00 registriranih hokejistov v vseh starostnih razredih (Slovenija 1000), je proti izjemnim risov osvojila le eno točko. Slednji so potrdili svoj značaj »majhni, a nevarni« podobno kot ti čudoviti prebivalci slovenskih gozdov. Za naše hokejiste ta zmaga pomeni lepo odskočno desko pred nadaljevanjem prvenstva, na katerem bo še veliko ovir. Za začetek Norveška, nocoj ob 20.20.

Edo Terglav, selektor Slovenije: »Vidite, hokej je zgodba trenutkov in ta trenutek zmage z veliko Češko mi bo ostal za vse življenje. Premagali smo reprezentanco, ki sodi med top 3 ali 4 v razredu hokejskih dežel. Nikakor pa ni bilo preprosto. Trpeli smo v 2. tretjini, takrat nam zlepa ni šlo, tekmeci so bili boljši in precej nevarnejši. Toda ko smo zdržali in spoznali, da zmoremo več, se je tudi nam odprlo. Ti dve točki nam za uvod veliko pomenita, toda pred nami je še ogromno nalog na tem prvenstvu. Za začetek že slabih 24 ur po tej zmagi tekma z zelo kakovostno Norveško. Resda je izgubila svojo uvodno tekmo s Slovaško, a zame je prikazala boljši hokej. Poskusilli se bomo regenerirati, dopoldan bomo videli, v kakšnem psihičnem in telesnem stanju je po tako zahtevni premieri naš vratar Lukaš Horak, potem pa bom sestavil načrt za našo drugo tekmo.«