Šesta tekma in šesta zmaga

Olimpijini hokejisti nadaljujejo imeniten niz zmag ob uvodu v novo sezono ICEHL. Tokrat so na domačem ledu ob podpori glasne tritisočglave množice ugnali tradicionalno čvrste tekmece iz Szekesfehervarja, hokejskega središča na Madžarskem.

Olimpija: Fehervar 3:2 (0:0, 1:2, 1:0 – 0:0, 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcv 2800. Strelci: 1:0 – Meyer (Boychuk, Sabolič, 28), 1:1 – Archibald (Kiss, 28), 1:2 – Horvath (33), 2:2 – Sabolič (Brennan, 55). Kazenski streli: Boychuk 2, Sabolič; Varga, Archibald.

Že uvodna tretjina je jasno razkrila, da bodo tudi tokrat tako kot domala vedno v teh 18 letih, kolikor obe moštvi igrata v razširjeni avstrijski ligi Olimpija morala vložiti zelo veliko energije za nove točke. Na koncu pa jih je le osvojila, potem ko je četrt ure v zadnji tretjini lovila tekmece, le izenačila prek odličnega kapetana Roberta Saboliča, nato pa pri napetih kazenskih strelih pokazala kanček več zbranosti in dosegla novo zmago – šesto v šestem nastopu te sezone.

Več sledi ...