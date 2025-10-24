Žan Kranjec: Dobro je, da kolajno že imam

V nadaljevanju preberite:

Prihajajoči oktobrski konec tedna prinaša uvodno tekmo nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Pred njo smo se pogovarjali z našim udarnim reprezentantom Žanom Kranjcem. Kako se počuti v pričakovanju olimpijske zime, je zaradi največjega zimskega športnega dogodka več neučakanosti in živčnosti? So navzoče spremembe v njegovi opremi? Mu je lažje, ker kolajno z olimpijskih iger, in sicer tistih prejšnjih na Kitajskem, že ima? Kako je preživel poletje? In kako vidi novo vlogo dolgoletnega sotekmovalca Štefana Hadalina?