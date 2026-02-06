Severnokorejci brez uvrstitve na olimpijske igre, zato so priredili lastne

Severna Koreja je odprla svoje zimske olimpijske igre, poročajo državni mediji, saj športniki iz te izolirane države ne bodo sodelovali na zimskih olimpijskih igrah v Milano-Cortina. Severnokorejski športniki se namreč skozi kvalifikacijske boje na igre niso uvrstili.

Zimske državne igre 2026 so se začele v športni vasi Paektusan v Samjiyonu, mestu v gorah blizu kitajske meje, piše v sporočilu uradne tiskovne agencije KCNA.

Več kot 50 disciplin v petih zimskih športih, vključno s hokejem na ledu, umetnostnim drsanjem in smučanjem, združuje športne klube iz državnih organov in večjih industrijskih središč na nacionalnih zimskih igrah. Severna Koreja je nazadnje tekmovala na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu, kjer je sodelovalo 22 severnokorejskih športnikov.

Severnokorejskim športnikom v Pjongčangu ni uspelo osvojiti medalje. Na fotografiji na tleh hitrostni drsalec Jong Kwang Bom, pred njim pa Japonec Keita Watanabe. FOTO: Damir Sagolj/Reuters Pictures

Pred tem je na igrah leta 1964 osvojila srebrno medaljo v hitrostnem drsanju in leta 1992 bronasto medaljo v hitrostnem drsanju na kratke proge.

Stadion v Samjiyonu je del širše pobude voditelja Kim Džong Una za razvoj demonstracijskih projektov v regiji Paektu, ki se promovira kot turistična destinacija. Zimske igre služijo kot domači športni dogodek in del promocijskega razvojnega načrta za gorato regijo.